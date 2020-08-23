سبورت: برشلونة حدد ثلاثة أسماء لضمهم هذا الصيف

حدد برشلونة ثلاثة أسماء لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم المقبل.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن رامون بلانز المدير الرياضي الجديد للنادي، رشح بعض الأسماء، وأعطى رونالد كومان المدير الفني، الضوء الأخضر للتعاقد معها.

برشلونة يحتاج لضم مهاجم صريح، وقلب دفاع، وظهير أيسر.

وسيكون على رأس الأسماء المرشحة للانضمام لبرشلونة في هذه المراكز، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، وجوسيه لويز جايا ظهير أيسر فالنسيا.

النادي بدأ العمل لضم اللاعبين الثلاثة، لكن عليهم أن يبيعوا اللاعبين غير المرغوب فيهم أولا، ويحاول الفريق حسم كل صفقاته قبل نهاية شهر سبتمبر.

الصفقة الأصعب حسب "سبورت"، ستكون صفقة لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، إذ كانت المفاوضات متعطلة بسبب انشغال النادي الإيطالي بنهائي الدوري الأوروبي.

وينوي برشلونة تقديم عقد بقيمة 65 مليون يورو، مع احتمالية إضافة لاعب أو اثنين للصفقة.

برشلونة يٌفكر في احتمالية إضافة جونيور فيربو، أو نيلسون سيميدو، أو حتى إيميرسون المعار لريال بيتيس، أو خوردي ألبا للعرض، من أجل إقناع إنتر بالتخلي عن لاوتارو الذي يرغب في الانتقال لبرشلونة تحديدا رغم رغبة مانشستر سيتي في ضمه أيضا.

من جهة أخرى، قد تبدو صفقة إريك جارسيا أسهل نظرا لانتهاء تعاقده مع سيتي بنهاية الموسم المقبل، وإبلاغه للفريق برغبته في الرحيل بالفعل.

برشلونة أرسل عرضا بقيمة 10 مليون يورو إلى سيتي بالفعل، لكن مانشستر سيتي ربما يحاول الحصول على لاعب في المقابل وقد يكون هذا اللاعب هو سيميدو.

وأخيرا بالنسبة لصفقة جايا، فرغم إن فالنسيا يستعد لبيع أي لاعب هذا الموسم، لكن شرط جايا الجزائي في تعاقده بقيمة 50 مليون يورو.

هذا يعني أن برشلونة سيكون مطالبا بالتفاوض لتقليل المبلغ والحصول على اللاعب.

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