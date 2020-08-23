مصر 2021 - وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 13:01

كتب : هاني العوضي

مصر 2021

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل 2021.

جاء الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي يقوم بها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة المنظمة وذلك بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة.

وتناول الاجتماع متابعة آخر الإجراءات الخاصة بإنهاء الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، وصالات التدريب للمنتخبات المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى الاستعدادات لإقامة قرعة البطولة والتي من المقرر أن تقام في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.

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كما تمت مناقشة استعدادات اللجنة الطبية وأهميتها بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشدداً على أهمية عقد اجتماعات دورية للجنة الطبية ووضع أولوية سلامة اللاعبين والجماهير قبل وأثناء البطولة.

كما تناول الاجتماع استعراض اللجنة المنظمة الشكل الخاص بحفلي الافتتاح والختام للبطولة .

وشدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال في توقيتاتها المحددة وعلى أعلى مستوى، مؤكداً على أهمية ظهور حفلي الافتتاح والختام بشكل مميز يمثل انعكاسا لما توصلت إليه الدولة المصرية من تقدم ورقي، والذي اعتادت عليه الدولة المصرية في تنظيم أحداثها الرياضية التي تقام على أرضها على أعلى مستوى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي جعلت من مصر مركزا عالمياً لإقامة أكبر البطولات العالمية.

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