مدافع بايرن: إذا كنت تخشى لعب نهائي دوري الأبطال عليك أن تبقى في المنزل

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - جنابري - بافار

وجه بنجامين بافار مدافع بايرن ميونيخ رسالة قوية لزملائه قبل لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان الفرنسي يصطدم بـ بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، مساء الأحد.

وقال بافار في تصريحات لشبكة beIN sports "الضغط مماثل على الفريقين، لكننا نشدد دائما على أننا لا نهاب الفرق الأخرى".

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وأضاف "لا تخاف من النهائي، وإذا كنت تخشى لعب نهائي دوري الأبطال فعليك أن تبقى في المنزل".

وتابع المدافع الفرنسي "إذا وصل سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال فهو يستحق ذلك".

وأكمل "نعم بايرن لديه خبرة كبيرة في نهائيات دوري أبطال أوروبا، ويملك العديد من اللاعبين الجيدين، بالإضافة إلى حارس جيد، لكن المباراة ستكون معقدة ولن تكون سهلة".

ويسعى بايرن للتتويج بدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه، وإكمال ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال هذا الموسم.

بينما يتمنى باريس سان جيرمان الفوز باللقب الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

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