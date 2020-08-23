مصر 2021 - هشام نصر: 3 أجزاء لاستعدادنا لبطولة العالم لليد
الأحد، 23 أغسطس 2020 - 12:19
كتب : فادي أشرف
كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021 عن آخر التطورات الخاصة باستضافة البطولة، والمقرر إقامتها بين 13 و31 يناير المقبل.
وقال هشام نصر في حوار خاص للموقع الرسمي للبطولة "قبلنا التحدي منذ بداية قرار استضافة البطولة التي تشهد لأول مرة مشاركة 32 دولة بالإضافة إلى تحدي آخر وهو فيروس كورونا ولكننا نعمل تحت شعار (نعم نستطيع)".
وأوضح نصر أن الاستعداد للبطولة ينقسم إلى 3 أجزاء، وهم الناحية الإنشائية والناحية التنظيمية والناحية الفنية.
وتابع نصر "الجزء الأول الخاص بالإنشاءات، فقد قاربنا من الانتهاء من إنشاء ٣ صالات جديدة في مدينة 6 أكتوبر وبرج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة، وسنقيم عليهم بطولة تجريبية بجانب تطوير صالة استاد القاهرة، هذا بالإضافة إلى ١٠ صالات للتدريب حرصنا على قربهم من الفنادق التي تقيم بها المنتخبات المشاركة بالبطولة".
واضاف نصر "فيما يتعلق بالناحية التنظيمية، فلدينا لجان على أعلى مستوى، مع تواصل مباشر مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والعمل جار على قدم وساق حتى تخرج البطولة بشكل مشرف كعادة مصر في تنظيم المحافل الدولية".
واستكمل نصر "أما الجزء الثالث بالتنظيم، فيتعلق بالناحية الفنية حيث لدينا مدرب علي مستوي عالي من الكفاءة هو الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، ونجحنا في حصد لقب بطولة أمم إفريقيا الذي أهلنا إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، ورغم المشاكل بسبب فيروس كورونا إلا اننا وضعنا كافة الإجراءات الاحترازية لحماية كل المنتخبات بالإضافة إلي برامج لاستعداد المنتخب المصري للبطولة من خلال معسكرات داخلية إلى أن يتم فتح الطيران بصورة أكبر".
وأضاف نصر "شرفنا بتنظيم بطولة العالم قبل فيروس كورونا وبدون شك ظهوره أخرنا بعض الشيء لكن كنا مصرين ألا يؤثر علينا حتى لو كان العمل بصورة أبطأ من الذي نرغب فيه، لكن قاربنا من الانتهاء ويتم التواصل مع الاتحاد الدولي في كل هذه الأمور سواء كانت صغيرة أو كبيرة ".
وأشار نصر "نتواصل مع الاتحاد الدولي أيضا بشأن إجراءات حضور الجماهير وإن كنت على يقين أنه خلال الأشهر المقبلة ستكون الأمور أفضل وسيتواجد عدد جيد من الجماهير وستسير الأمور بشكل طبيعي ".
وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أنه "من الأشخاص الذين يضعون طموحات يمكن أن تتحقق علي أرض الواقع حتى لا أتعرض للانتقاد إذا ذهبت بالطموح بعيدا".
وشدد "إذا استمر تواجدنا ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم فهذا أمر جيد، لكن طموحنا أن نتواجد في المربع الذهبي وهذا سيكون إنجازا رائعا".
وأكد "العالم مثل القرية الصغيرة، عندما حدث وباء كورونا تأثر العالم أجمع وليس مصر فقط وهذا يعتبر نوع من العدالة. تأجيل أولمبياد طوكيو أثر بالتأكيد على المنتخب المصري وذلك لأن المنتخب كان سيلعب وسط أفضل 12 منتخبا في العالم".
وتابع "التأثير لم يكن بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو فقط ولكن التوقف في كل شيء، ونعالج ذلك بمعسكرات داخلية لرفع المستوى البدني ونراسل بعض الدول لمواجهة مصر وأخرى لاستضافة معسكر خارجي بعد فتح الطيران".
وأشار نصر إلى أن "تواجد الدكتور حسن مصطفى في رئاسة الاتحاد الدولي يجعل الأمور أصعب بالنسبة لنا، لأنه شخص قوي جدا ومنظم جدا، لا يحب رؤية أي خطأ ليقال أنه يحابي لمصر".
وواصل "وقت وباء كورونا كان متواجدا في مصر وحرص على تفقد الصالات بنفسه في تلك الفترة للوقوف على مدى جاهزيتها، وحريص على نجاح البطولة من أجل كرة اليد وكذلك ليشعر بفخر كونه شخص مصري".
وأعرب رئيس اتحاد اليد عن سعادته بفكرة تأثير البطولة على زيادة القاعدة لممارسي ومشجعي اللعبة في مصر "فكلما زاد عدد الممارسين يمكننا اختيار جودة أعلى، ووقعنا بروتوكولا مع وزارة التعليم عقب بطولة العالم للناشئين من أجل اكتشاف المواهب".
اقرأ أيضا
وليد سليمان يرد على الاتهام بإيذاء عبد الشافي