مصر 2021 - هشام نصر: 3 أجزاء لاستعدادنا لبطولة العالم لليد

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021 عن آخر التطورات الخاصة باستضافة البطولة، والمقرر إقامتها بين 13 و31 يناير المقبل.

وقال هشام نصر في حوار خاص للموقع الرسمي للبطولة "قبلنا التحدي منذ بداية قرار استضافة البطولة التي تشهد لأول مرة مشاركة 32 دولة بالإضافة إلى تحدي آخر وهو فيروس كورونا ولكننا نعمل تحت شعار (نعم نستطيع)".

وأوضح نصر أن الاستعداد للبطولة ينقسم إلى 3 أجزاء، وهم الناحية الإنشائية والناحية التنظيمية والناحية الفنية.

وتابع نصر "الجزء الأول الخاص بالإنشاءات، فقد قاربنا من الانتهاء من إنشاء ٣ صالات جديدة في مدينة 6 أكتوبر وبرج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة، وسنقيم عليهم بطولة تجريبية بجانب تطوير صالة استاد القاهرة، هذا بالإضافة إلى ١٠ صالات للتدريب حرصنا على قربهم من الفنادق التي تقيم بها المنتخبات المشاركة بالبطولة".

واضاف نصر "فيما يتعلق بالناحية التنظيمية، فلدينا لجان على أعلى مستوى، مع تواصل مباشر مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والعمل جار على قدم وساق حتى تخرج البطولة بشكل مشرف كعادة مصر في تنظيم المحافل الدولية".

واستكمل نصر "أما الجزء الثالث بالتنظيم، فيتعلق بالناحية الفنية حيث لدينا مدرب علي مستوي عالي من الكفاءة هو الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، ونجحنا في حصد لقب بطولة أمم إفريقيا الذي أهلنا إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، ورغم المشاكل بسبب فيروس كورونا إلا اننا وضعنا كافة الإجراءات الاحترازية لحماية كل المنتخبات بالإضافة إلي برامج لاستعداد المنتخب المصري للبطولة من خلال معسكرات داخلية إلى أن يتم فتح الطيران بصورة أكبر".

وأضاف نصر "شرفنا بتنظيم بطولة العالم قبل فيروس كورونا وبدون شك ظهوره أخرنا بعض الشيء لكن كنا مصرين ألا يؤثر علينا حتى لو كان العمل بصورة أبطأ من الذي نرغب فيه، لكن قاربنا من الانتهاء ويتم التواصل مع الاتحاد الدولي في كل هذه الأمور سواء كانت صغيرة أو كبيرة ".

وأشار نصر "نتواصل مع الاتحاد الدولي أيضا بشأن إجراءات حضور الجماهير وإن كنت على يقين أنه خلال الأشهر المقبلة ستكون الأمور أفضل وسيتواجد عدد جيد من الجماهير وستسير الأمور بشكل طبيعي ".

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أنه "من الأشخاص الذين يضعون طموحات يمكن أن تتحقق علي أرض الواقع حتى لا أتعرض للانتقاد إذا ذهبت بالطموح بعيدا".

وشدد "إذا استمر تواجدنا ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم فهذا أمر جيد، لكن طموحنا أن نتواجد في المربع الذهبي وهذا سيكون إنجازا رائعا".

وأكد "العالم مثل القرية الصغيرة، عندما حدث وباء كورونا تأثر العالم أجمع وليس مصر فقط وهذا يعتبر نوع من العدالة. تأجيل أولمبياد طوكيو أثر بالتأكيد على المنتخب المصري وذلك لأن المنتخب كان سيلعب وسط أفضل 12 منتخبا في العالم".

وتابع "التأثير لم يكن بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو فقط ولكن التوقف في كل شيء، ونعالج ذلك بمعسكرات داخلية لرفع المستوى البدني ونراسل بعض الدول لمواجهة مصر وأخرى لاستضافة معسكر خارجي بعد فتح الطيران".

وأشار نصر إلى أن "تواجد الدكتور حسن مصطفى في رئاسة الاتحاد الدولي يجعل الأمور أصعب بالنسبة لنا، لأنه شخص قوي جدا ومنظم جدا، لا يحب رؤية أي خطأ ليقال أنه يحابي لمصر".

وواصل "وقت وباء كورونا كان متواجدا في مصر وحرص على تفقد الصالات بنفسه في تلك الفترة للوقوف على مدى جاهزيتها، وحريص على نجاح البطولة من أجل كرة اليد وكذلك ليشعر بفخر كونه شخص مصري".

وأعرب رئيس اتحاد اليد عن سعادته بفكرة تأثير البطولة على زيادة القاعدة لممارسي ومشجعي اللعبة في مصر "فكلما زاد عدد الممارسين يمكننا اختيار جودة أعلى، ووقعنا بروتوكولا مع وزارة التعليم عقب بطولة العالم للناشئين من أجل اكتشاف المواهب".

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