رسالة لاعبي بايرن لجماهيرهم قبل نهائي دوري الأبطال

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 12:05

كتب : FilGoal

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف جنابري ضد ليون

وجه لاعبو بايرن ميونيخ رسالة إلى جماهيرهم قبل مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان الفرنسي يصطدم بـ بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، مساء الأحد.

ونشر موقع بايرن رسالة اللاعبين التي جاءت على النحو التالي:-

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لقد كان موسمًا طويلاً ، وغير عاديًا بالنسبة للجميع، وعلى الرغم من ذلك نحن الآن على بعد فوز واحد من أجل تحقيق الثلاثية الثانية في تاريخ النادي.

لسوء الحظ، لن تتمكنوا من حضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد أمام باريس سان جيرمان، سنفتقدكم بشدة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الحلم والفوز بالبطولة.

نعلم أنكم ستدعمونا من المنازل بكامل الشغف، بغض النظر عن مكان تواجدكم، سواء في لشبونة أو ميونيخ أو أي مكان آخر في العالم، نحن كالعائلة الواحدة، لذا سندخل المباراة من أجل تحقيق الهدف.

نود أن نشكركم على دعمكم الدائم، نحن الآن قريبون من إنهاء المهمة الحمراء بنجاح.

يمكنا أن نفعل ذلك سويًا.. هيا لنحقق البطولة.

ويسعى بايرن للتتويج بدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه، وإكمال ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال هذا الموسم.

بينما يتمنى باريس سان جيرمان الفوز باللقب الأول في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

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بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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