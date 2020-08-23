فاز الزمالك على الأهلي بثلاثية، وأمن ثلاث نقاط هامة في مشواره للمنافسة على ضمان المشاركة بدوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، لكن للفوز قيمة أكبر من ذلك أيضا.

أرقام تحققت لأول مرة، وأخرى عادت بعد غياب لفترة طويلة. هكذا دائما هو حال الدربي بأرقامه التي تتغير في كل مباراة تٌلعب.

FilGoal.com يٌقدم لكم 11 رقما تحققوا من فوز الزمالك على الأهلي بثلاثية.

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حازم إمام

رغم كونها المباراة الـ16 لحازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك أمام الأهلي، لكنه الفوز الأول للاعب على الفريق الأحمر في مسيرته.

صاحب الـ32 عاما خاض 15 مباراة بقميص الزمالك ولقاء واحد بقميص الاتحاد السكندري. مع الزمالك فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 7 مباريات.

نعم أن الزمالك فاز على الأهلي بنهائي كأس مصر 2014/2015 بهدفين في وجود حازم إمام، لكنه ظل على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

وفاز الزمالك مجددا على الأهلي بنهائي كأس مصر 2015/2016 بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه كان معارا للاتحاد السكندري وقتها.

الزمالك فاز أيضا بكأس السوبر المصري مرتين أمام الأهلي. الأولى في عدم تواجد حازم مع الزمالك، والثانية هذا الموسم في حضوره من الملعب وكان مشاركا، لكن بركلات الترجيح وبالتالي يُحتسب اللقاء كتعادل حتى لو ذهبت البطولة للزمالك.

يوجد فوز أيضا للزمالك على الأهلي في الدوري قبل موسمين بهدفين مقابل هدف، لكن حازم إمام لم يكن في قائمة اللقاء.

حازم لم يكتف بتحقيق الفوز هذه المرة، بل صنع أيضا هدف الزمالك الثاني لصالح مصطفى محمد. صناعة هي الثانية لحازم إمام أمام الأهلي تاريخيا بعد صناعة لـ أحمد حسن في خسارة سابقة للزمالك أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الجونة.

محمد عبد الشافي

رغم خروجه مصابا بعد التحام قوي مع وليد سليمان، لكن صاحب الـ35 عاما حقق كذلك أول فوز له في الدربي بعد الفوز بكأس السوبر المصري الماضي عن طريق ركلات الترجيح.

عبدالشافي أنقذ كرة رائعة في اللقاء من على خط المرمى قبل إصابته. وقدم أداء رائعا ومغايرا لما ظهر عليه في كأس السوبر للموسم الماضي وقت تسببه في هدف لصالح الأهلي.

فرجاني ساسي

وكما هو الحال لحازم إمام وعبدالشافي، عرف فرجاني ساسي أيضا أول انتصاراته أمام الأهلي أمس السبت.

صاحب الـ28 عاما سبق وتوج مع الزمالك على حساب الأهلي بكأس السوبر المصري هذا الموسم لكن بركلات الترجيح.

ساسي شارك في 8 مباريات أمام الأهلي. فاز مرة وخسر 4 مرات، وتعادل ثلاث مباريات.

مع الزمالك فقط، لعب ساسي 5 مباريات أمام الأهلي. فاز بواحدة وحسم الأخرى بركلات الترجيح، فيما خسر مرتين وتعادل مرة واحدة في الدوري.

الناشئ أسامة فيصل

ليلة الأمس كانت تاريخية كذلك لـ أسامة فيصل مهاجم الزمالك.

صاحب الـ19 عاما و7 أشهر و22 يوما سجل أولى مشاركاته مع الزمالك أمام الأهلي تاريخيا.

ولم يكتف فيصل بذلك، فسجل الهدف الثالث ليصبح أصغر لاعب يسجل في الدربي منذ بداية الألفية -على الأقل- لتعذر الوصول إلى أرقام موثوقة بأعمار اللاعبين منذ بداية مباريات الأهلي والزمالك.

فيصل بذلك يكون قد سجل أول أهدافه وأول انتصاراته في أول حضور له أمام الأهلي.

الجبل

جماهير الزمالك تٌفضل الآن تلقيبه بـ الجبل وليس أبوجبل. وذلك بعدما أثبت جدارة لحراسة عرين الأبيض عن جدارة.

ومثلما يتفائل جماهير الزمالك بـ محمود عبدالرحيم «جنش» في مباريات الأهلي، الآن وللمرة الثانية يتواجد أبوجبل كحارس للزمالك أمام الأهلي، ويخرج الزمالك منتصرا.

المرة الأولى كانت في السوبر المصري وفاز الزمالك بفضل تصديات صاحب الـ31 عاما، والآن في حضوره الثاني يشارك أبوجبل أيضا ويفوز الزمالك ويكون له دوره بتصديات رائعة.

زيزو

أحمد مصطفى «زيزو» سجل هدف الزمالك الأول في اللقاء. الهدف هو الأول لصاحب الـ24 عاما في مرمى الأهلي.

زيزو وبالمناسبة اسمه الحقيقي أحمد مصطفى وليس أحمد سيد، حافظ بهذا الهدف على صدارة هدافي الزمالك هذا الموسم في الدوري بالمشاركة مع مصطفى محمد بـ 6 أهداف لكل منهما.

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رائعة مصطفى محمد

هدف مصطفى محمد كان رائعا ونموذجيا لأي مهاجم، لكنه كان مميزا أيضا.

الهدف هو الأول لصاحب الـ22 عاما أمام الأهلي تاريخيا، وجاء بعد عدة مباريات من الصيام التهديفي ليؤكد بأنه صاحب إمكانيات مميزة بالفعل.

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ربما هي أبرز الأرقام الفردية، لكن توجد أرقام جماعية أيضا تحققت من اللقاء.

أغسطس

سبق ولعب الزمالك مع الأهلي في شهر أغسطس، لكن لقاء الأمس كان الأول بينهما في شهر أغسطس ببطولة الدوري، واستطاع الزمالك حسم أول دربي في شهر أغسطس بالدوري تاريخيا بفضل ثلاثية زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

منذ 2003

فوز الزمالك على الأهلي أمس كان الأول بعدما يتعادل الأهلي في اللقاء منذ عام 2003. بمعنى؟ لأول مرة يتقدم الزمالك ويتعادل الأهلي، ثم يستطيع الزمالك يفوز باللقاء منذ عام 2003، أي قبل 17 عاما.

وقتها فاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك اليوم لم يستطع الزمالك الفوز إذا تقدم الأهلي أو أدرك التعادل بعد تقدم الزمالك. نقطة تٌظهر اختلاف شخصية الزمالك في السنوات الأخيرة وعودتها لسابق عهدها.

وسواء فوز أمس أو فوز عام 2003، فبالتساوي هما أكبر انتصارات الزمالك على الأهلي في الدوري تاريخيا.

الخسارة الأولى

من جهة الأهلي، كانت تلك هي الخسارة الأولى محليا رٌفقة ريني فايلر، والخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم لتضيع فرصة تحقيق دوري بلا هزيمة.

نعم بأن الأهلي خسر السوبر المصري بركلات الترجيح، لكن هذه المباراة هي الخسارة الأولى مع فايلر والأولى محليا هذا الموسم.

استاد القاهرة أبيض

وأخيرا، عاد دربي القاهرة ليٌقام على استاد القاهرة لأول مرة منذ 26 أبريل 2018. وقتها فاز الزمالك أيضا بهدفين مقابل هدف سجلهما كابونجو كاسونجو وأيمن حفني.

عاد الدربي لاستاد القاهرة، وعاد الزمالك للفوز مجددا في الدوري وبثلاثة أهداف هذه المرة.



























































































































































































































































































































































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