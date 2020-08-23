كارتيرون: منزعج من العنف مع عبد الشافي.. وإحصائية عالمية ساهمت في قراري

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك - المقاصة

أبدى باتريس كارتيرون انزعاجه من الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد عبد الشافي أمام الأهلي.

الزمالك انتصر على الأهلي 3-1 في استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري.

وصرّح كارتيرون "أنا منزعج للغاية للعنف الذي تعرض له عبد الشافي والإصابة القوية التي ألمت به".

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وأضاف عبر قناة الزمالك: "لم أضع في حسباني إصابة عبد الشافي وخروجه من الملعب".

وواصل: "عبد الله جمعة جاهز لتعويض عبد الشافي، قدّم مباراة مميزة أمام نادي مصر".

وتابع: "أداؤنا بعد استئناف النشاط كان متوسطا، لكن اللاعبين وصلوا الآن لمستوى بدني مميز سيواصلون عليه لأشهر مقبلة، أشكر رئيس النادي لوقوفه معنا بعد التعادل الماضي وكان متفهما".

وبرر قراره بإراحة لاعبيه في مباراة نادي مصر: "هناك إحصائية تقول إنه في آخر 10 سنوات، كل النهائيات بالبطولات المهمة حول العالم، يفوز بها الفريق الذي يحظى بـ24 ساعة أكثر، والأهلي كان بالفعل لديه يوم راحة زائد علينا، ولو دفعت بتشكيلي الأساسي في المباراة السابقة لوصل اللاعبون مجهدون أمام الأهلي، ومن هنا كان قراري باللعب بتشكيل مختلف".

وأكمل: "نظرا لازدحام جدول المباريات، فإني سأعكف على إشراك الشباب والقيام بالمداورة، سيكتسبون الخبرات".

وواصل: "مصطفى محمد كان مميزا اليوم وتفوق على مدافعي الخصم، ليس تهديفيًا فحسب".

وقال في تصريحات صحفية: "الفارق بين اليوم ومباراة السوبر المصري، أننا كنا مجهدين يومها وبالتالي فزنا بركلات الجزاء، بعد أيام قليلة من مواجهة الترجي".

وأتم: "حققنا فوزا مهما على فريق كبير، الكل يعلم قوة الدربي".

وعبر أون تايم سبورتس، صرح: "كاسونجو يجيد اللعب دائما أمام الأهلي والفريق الأحمر يترك مساحات كبيرة في الدفاع، لذلك دفعت به"

وأضاف: "الفوز على الأهلي يمنحنا دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الرجاء في بطولة إفريقيا".

وأتم: "سعيد بالثنائي الهجومي الشاب مصطفى محمد وأسامة فيصل، مصطفى لا يزال في بداية طريقه وفيصل عندما يشارك يقدّم مستوى مميزا".

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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