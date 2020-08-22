مولر: نريد أن نكون ملوك أوروبا بأي ثمن

السبت، 22 أغسطس 2020 - 22:54

كتب : FilGoal

توماس مولر

أبدى توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ رغبة كبيرة في التتويج بالثلاثية التاريخية الثانية في مسيرته.

بايرن ميونيخ الألماني يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأحد، في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وصرّح مولر ليلة المباراة: "نريد أن نكون ملوك أوروبا".

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وأضاف: "سيكون نهائيا يقطع الأنفاس بين فريقين عظيمين".

وواصل: "علينا استغلال الفرصة، الثلاثية في أذهاننا لا محالة، نريدها تحت أي ثمن".

وأكمل: "لدينا لاعبين في قائمتنا فازوا بالثلاثية من قبل، وقد كانت الثلاثية الوحيدة في تاريخ النادي".

وتابع: "باريس سان جيرمان يمتلك أفرادا مذهلين، خصوصا في الهجوم، لديهم سرعات كبيرة".

وأتم: "نأمل أن نستطيع إبعاد كل الكرات قبل أن يتمكّن لاعبو باريس من التسجيل، وأن تسنح لنا فرص التهديف".

وكان بايرن ميونيخ قد حصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013، مصير يسعى لتكراره هذا العام ويفصله عنه الانتصار على باريس سان جيرمان في لشبونة.

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