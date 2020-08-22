كومان: رحلت عن باريس منذ وقت طويل.. انتمائي بالكامل لـ بايرن

السبت، 22 أغسطس 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - بايرن ميونيخ

تحدث كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ، عن المباراة الخاصة التي تجمعه بفريقه الأسبق باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان الفرنسي يواجه بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأحد، على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وصرّح كومان ليلة المباراة: "باريس سان جيرمان هو النادي الذي ترعرت فيه، لكني الآن في بايرن ميونيخ".

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وأضاف لوسائل الإعلام: "رحلت عن باريس سان جيرمان قبل 6 سنوات، ولذا فقد مر وقت طويل".

وأوضح: "لم يتبق سوى لاعبين اثنين فقط منذ أن كنت في باريس سان جيرمان قبل 6 سنوات".

وشدد: "هذه ليست مباراة بين كومان وباريس سان جيرمان، بل مباراة بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان".

وتابع: "نريد الفوز باللقب، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".

وأتم: "أنا أنتمي لـ بايرن بنسبة 100%".

كومان (24 عاما) انضم إلى باريس سان جيرمان في عمر الثامنة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2013، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس، ومنه إلى بايرن.

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