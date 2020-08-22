عمرو زكي لـ في الجول: الزمالك قادر على الفوز بالقمة.. وهذه نصيحتي لـ مصطفى محمد

يثق عمرو زكي في قدرة فريقه السابق الزمالك، على الفوز بالقمة أمام الأهلي.

الزمالك يستقبل الأهلي على استاد القاهرة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

وصرّح زكي لـ FilGoal.com: "مباراة القمة مهمة، والزمالك قادر على تحقيق الفوز".

وواصل: "فرجاني ساسي ويوسف أوباما هما أهم مفتاحي لعب للزمالك، لو كانا في حالتهما سيقدر الزمالك على الفوز".

وأضاف: "يجب أن يراقب الزمالك كل من علي معلول ووليد سليمان بسبب خبرتهما الكبيرة، كما أنهما يجيدان لعب مباريات القمة".

وأكمل: "أنصح مصطفى محمد ألا يتسرع، هو يقوم بما عليه وزيادة في المباريات، وأثق أنه سيفك النحس التهديفي في مباراة القمة".

وأتم: "تحقيق الفوز لا يعتمد على لاعب واحد في كل الأحوال".