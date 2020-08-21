سوق البلوز مُشتعل.. ذا أثليتك: تشيلسي على أعتاب ضم ظهير ليستر

داخل جدران القلعة الزرقاء، سوق الانتقالات يسير بشكل مثالي، فبعد تدعيم خط الهجوم الدور الآن على الدفاع وبالتحديد الظهير الأيسر. هنا نتحدث عن تشيلسي والاقتراب من بن تشيلويل.

وكشفت شبكة ذا أثليتك الموثوقة اقتراب نادي تشيلسي من التعاقد مع بن تشيلويل ظهير أيسر ليستر سيتي.

فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي وضع بن تشيلويل كخيار أول من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، وبالفعل اقترب ناديه من إتمام الاتفاق مع ليستر، وفقا لـ ذا أثليتك.

وتتراوح قيمة الصفقة بين 45-50 مليون جنيه إسترليني، وفقا للتقرير الموثوق.

وخضع بن تشيلويل لفحوصات طبية في الفترة الأخيرة، بعلم من تشيلسي، من أجل معرفة مدى تطور إصابته التي غاب بسببها عن نهاية الموسم.

إصابة ظهير ليستر الذي يقترب من تشيلسي ستجعله يغيب لمدة 3 أسابيع من الآن، ولكن ذلك لن يكون عائقا لإتمام الصفقة.

الظهير الإنجليزي صاحب الـ 23 عاما بدأ مسيرته الكروية مع فريق ليستر وتدرج مع فرق الشباب حتى وصل للفريق الأول.

ولعب تشيلويل معارا لفترة قصيرة مع هدرسفيلد، قبل أن يعود ويبدأ مسيرته مع ليستر.

وشارك تشيلويل في 123 مباراة مع الفريق الأول لليستر ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 12.

مركز الظهير الأيسر كان صداعا في رأس لامبارد، فلم يقدم الثنائي ماركوس ألونسو وإيمرسون بالميري ما يشفع له بالحفاظ على اللعب في تشكيل فرانك.

لامبارد اضطر لتغيير مركز قائده سيزار أزبيليكويتا ليلعب كظهير أيسر في العديد من المباريات قبل نهاية الموسم، وهو المركز الذي لم يلعب به سيزار منذ ولاية جوزيه مورينيو الثانية مع البلوز.

فرانك استخدم أوبيليكويتا، وكذلك قام بتصعيد الشاب ريس جيمس من أجل محاولة الوصول لحل لأزمة الظهير الأيسر. ريس قدم أداءً جيدا ولكنه في النهاية ما زال شابا صغيرا.

ولحل صداع لامبارد، اتجه البلوز لـ تشيلويل، فهل سيكون المُسكن المطلوب لآلام فرانك؟