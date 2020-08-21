مدرب هدرسفيلد يعلنها: رمضان صبحي قريب للغاية من مغادرة النادي

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 17:24

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

أعلن كارلوس كوربيران المدير الفني لفريق هدرسفيلد الإنجليزي خروج رمضان صبحي من حساباته نظرا لاقتراب اللاعب بشدة من الرحيل.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

هدرسفيلد تاون

وتحدث مدرب هدرسفيلد لأول مرة منذ توليه قيادة الفريق، وذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة وبثه الموقع الرسمي للنادي، عقب الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق.

وقال كوربيران: "لم أتمكن من العمل مع فلوران هاديرجوناج ورمضان صبحي. الثنائي قريب للغاية من مغادرة النادي".

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وأضاف "رمضان وفلو قريبان للغاية من مغادرة النادي وتركيزي ينصب فقط على المجموعة التي ستستمر معنا".

وتابع" النادي يمتلك عروضا لـ رمضان وفلو وفي محادثات في الوقت الحالي لرحيلهما".

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وتقدم نادي بيراميدز بعرض للتعاقد مع رمضان، ولكن النادي الإنجليزي يرفض حتى الآن المقابل المادي الذي قدمه بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته كشفت التقارير الإيطالية رغبة نادي بولونيا في التعاقد مع رمضان.

في إنجلترا رمضان صبحي هدرسفيلد
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