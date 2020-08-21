ذا أثليتك: تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع تياجو سيلفا لضمه.. ومشاكل تواجه الصفقة

في مفاجأة في مسار مستقبل تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، أصبح نادي تشيلسي وجهته القادمة وفقا لتقرير نشره موقع "ّذا أثليتك" البريطانية.

التقرير قال إن النادي البريطاني في مفاوضات متقدمة للغاية لضم قائد سان جيرمان، وسينضم مجانا للفريق اللندني خلال الأيام القليلة المقبلة عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة لا تعد في مراحلها النهائية بعد، إذ أن هناك بعض المشاكل التي تواجهها، مثل مدة العقد على سبيل المثال لا الحصر.

وسيصبح سيلفا في الـ36 من عمره خلال شهر سبتمبر المقبل، واتبع تشيلسي سياسة في الأعوام الماضية، وهي أن يعرض عاما وحيدا على أي لاعب يتخطى سنه حاجز الـ30 عاما، ما تسبب في رحيل عدد من لاعبيه على مدار السنوات الماضية.

على الرغم من ذلك، تشيلسي استثنى ديفيد لويز في وقت سابق ومنحه تجديد عقده لمدة عامين قبل أن يبيعه إلى أرسنال في الصيف الماضي، كما أنه عرض على ويليان التجديد لعامين قبل أن يختار الانضمام إلى أرسنال.

وأبدى سيلفا طموحا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدة سنوات، وأشار التقرير إلى أن اللاعب يشعر أنه مازال أمامه الكثير ليقدمه لسان جيرمان، إلا أن النادي الفرنسي فضل ألا يجدد عقده.

وألمح التقرير إلى أنه لو ساند فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، فقد يغير ذلك حالته وقد يدفع سان جيرمان لتجديد عقده واستمراره مع الفريق.

سيلفا انضم إلى سان جيرمان قادما من ميلان في صيف 2012 بمبلغ 42 مليون يورو.

وشارك الدولي البرازيلي خلال الموسم الجاري في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وفي المجمل، لعب سيلفا بقميص سان جيرمان في 314 مباراة بكل المسابقات حتى الآن سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت تشيلسي بضم لويس دانك مدافع برايتون في وقت سابق.

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