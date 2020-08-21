وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى لاعبي الأهلي والزمالك قبيل مباراة الفريقين المرتقبة في الدوري المصري الممتاز يوم السبت. مشددا على ضرورة إعلاء روح التنافس الشريف والروح الرياضية.

وصرح وزير الشباب والرياضة في بيان رسمي: "يجب إعلاء روح التنافس الشريف وتغليب الروح الرياضية خلال مباراة القمة والتي يتابعها الملايين في مصر والدول العربية، نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قطبي الكرة المصرية".

وواصل "الأمر الذي يضع على عاتق جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مسؤولية كبيرة للتحلي بالروح الرياضية".

وأكمل "يجب أن تعكس المباراة حالة الاستقرار التي تشهدها منظومة الرياضة المصرية في شتى المجالات، لا سيما في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالرياضة بوجه عام".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تبنت عددا من المبادرات الرياضية والتي كانت آخرها مبادرة "دراجتك صحتك".

وتابع بيان وزير الشباب والرياضة: "الأمر الذي يضع على عاتق المنظومة الرياضية المصرية مسؤولية كبيرة في العمل على الوصول بها إلى المستويات العالمية في شتى المجالات الفنية والإدارية والتنظيمية وبالطبع إلى المستويات العالمية في شتى مجالاتها الفنية والإدارية والتنظيمية وبالطبع ظهور كافة مناسباتها ومنافساتها بالشكل المشرف الذي يليق بسمعة مصر وريادتها".

وأتم "الحكومة المصرية تتابع مجالات الرياضة كما شهدنا مؤخرا خلال فعاليات المهرجان الرياضي بالعلمين وحرص مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على توجيه رسائل للمواطنين بأهمية ممارسة الرياضة خلال حياتنا اليومية".

الأهلي يواجه الزمالك مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

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