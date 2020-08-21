في القمة - أحمد سامي لـ في الجول: فايلر ليس لديه حرية الاختيار.. والمباراة ستؤثر على المشوار الإفريقي

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 15:27

كتب : حامد وجدي

الأهلي - النجوم

يرى أحمد سامي المدير الفني السابق لـ طلائع الجيش أن ريني فايلر المدير الفني للأهلي ليس لديه خيارات عديدة في مباراة القمة أمام الزمالك؟

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في القمة التي تحمل الرقم 120 بالدوري المصري ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من المسابقة.

وأوضح سامي رأيه في تأثير غيابات الأهلي على الفريق في القمة قائلا لـ FilGoal.com: "ريني فايلر لا يوجد لديه حرية الاختيار هل سيغير الطريقة ويلعب بثلاثي وسط ويكون هجومه أجايي ووليد سليمان ومروان محسن؟".

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وتابع "فهو لديه المشكلة نقص في الأجنحة الهجومية، أو بلعب بنفس الطريقة المعتادة ويخلي وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي وأمامهم مروان أو أليو بادجي، سيسعى لعمل حالة اتزان".

وأضاف "لا يوجد بديل لوليد سليمان من وجهة نظري، اللعب بوليد سليمان وأجايي وأفشة بديل ويلعب بثلاثي وسط ملعب أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي".

وأردف "وأفشة يشارك في الشوط الثاني على حساب وليد أو أجايي".

وردا على كيفية تعويض فايلر للغيابات خاصة في الخط الهجومي قال: "بشكل عام كهربا قادر على تعويض رمضان لكن مشاكل كهربا كثيرة، وطاهر في الموسم الجديد قادر على تعويض رمضان لكن الضروري الآن الفترة المقبلة".

واستدرك " يمتلك غيابات كثيرة الشيخ والشحات وجيرالدو، لا تفرق معه هذه الغيابات لأن الدوري محسوم، الأهم الآن هو دوري الأبطال وفي بداية الموسم سيسعى لعمل صفقات جديدة".

وأكمل "الآن هو مضطر لا يمتلك سوي حرية تغيير الطريقة لا بد أن يكون هناك توازنات فهو يمتلك وفرة في خط الوسط فقط ولا بد أن يلعب بها،أو اختيار آخر ديانج وحمدي فتحي والسولية بدلا من أفشة".

في المقابل هل يتأثر الزمالك بغياب عبد الله جمعة؟ فرد "لا يوجد أي مشكلة محمد عبد الشافي أساسي".

وعن إمكانية البدء بثنائي الشباب أسامة فيصل وحسام أشرف قال: "لا من الصعب سيكون الثنائي بديل".

فيما علق على أداء الفرق مواصلا "الأداء لم يصل لحالة الانسجام حتى الآن سواء الأهلي والزمالك، لكن الاهلي تأثر بسبب رمضان وحسين الشحات وفقد قوة هجومية كبيرة جدا من النواحي الهجومية والاستحواذ".

واختتم عن فرص الفوز في القمة "الفريقان لا يود أحدهما الخسارة، ولو انتهت المباراة بالتعادل سيكون الأمر مرضيا للفريقين لأنهم لا يريدون خسارة المعنويات قبل المباريات الإفريقية، ومن سيفوز ستكون معنوياته أفضل قبل مواجهات دوري الأبطال".

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