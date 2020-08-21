إنهاء تعاقد كادو ومحاولات لعودة فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلي

كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com إنهاء تعاقدالأوغندي باتريك كادو لتأخر وصوله إلى مصر ومحاولات مستمرة لعودة فخر الدين بن يوسف من تونس.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ FilGoal.com: "انتهى تعاقد اللاعبين في 30 يونيو الماضي، بعدما تعاقدنا مع فخر الدين بن يوسف لمدة 6 أشهر اعتبارا من يناير".

وتابع "في حين أن باتريك كادو انضم على سبيل الإعارة من نهضة بركان المغربي بنية البيع، ولم نُفعّل شرط الشراء".

وأضاف "هناك مفاوضات تتم من خلال البعض ليعود فخر الدين بن يوسف ويستكمل الموسم ولمعرفة رغباته".

وسبق أن أعلن الإسماعيلي على موافقة التونسي على تجديد تعاقده مع الفريق.

وكان فخر الدين البالغ 29 عاما قد انضم للإسماعيلي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي وسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري.

كادو شارك مع الإسماعيلي في مباراة واحدة فقط بالدوري المصري أمام الجونة وسجل هدفا.

الإسماعيلي تقدم للمركز التاسع، بـ 23 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.

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