في القمة - عصام مرعي لـ في الجول: غيابات الزمالك ليست مؤثرة مثل الاهلي

يعتقد عصام مرعي لاعب نادي الزمالك السابق أن الزمالك لن يتأثر بالغيابات مثل الأهلي في مواجهة القمة.

ولا يفضل مرعي الدفع بثنائي الشباب للفريق حسام أشرف وأسامة فيصل منذ بداية مواجهة الأهلي مساء السبت في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

ويرى مرعي أن غياب عبد الله جمعة سيكون له تأثيره على الفريق في ظل وجود محمد عبد الشافي إذ قال لـ FilGoal.com: "بالتأكيد له تأثير ووجوده طبعا قوة، محمد عبد الشافي يؤدي بشكل جيد وخبرة وتوقيته مميز ويعلم واجباته الهجومية والدفاعية".

وتابع "عبد الله كنت أتمنى وجوده لخلق جبهة يسرى في حالة أي ظروف حدثت بالملعب كما حدث في لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي".

ولا يفضل مرعي الدفع بالثنائي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل فواصل "باتريس كارتيرون يعلم تماما أن هذه المباريات كبيرة وتحتاج إلى لاعبين كبار أصحاب الخبرة، من الصعب المجازفة بلاعب صغير في لقاء القمة".

وأكمل "سيخوض المواجهة بالتشكيل الثابت خاصة أنه أمام فريق قوي وهو يعلم تماما الظروف التي يمر بها الاهلي من غيابات مؤثرة ولذلك هذه المباراة لها حسابات خاصة وأهمية".

وأضاف "من الممكن أن يجلس حسام وأسامة على مقاعد البدلاء ومن ثم يمكن إشراكهما حسب ظروف اللقاء إذا كان الزمالك متقدما بنتيجة مريحة، ولكن رؤيتي سيلعب بتشكيل ثابت المعروف لنا جميعا".

وردا على مدى وصول الزمالك للحالة الفنية الكاملة قال: "على صعيد الفرق المصرية والدوري العام بشكل عام لا يوجد فريق في الدوري في كامل جاهزيته".

وأوضح "الجميع بنسبة 40 %من مستواه، باستثناء الزمالك والأهلي من الممكن أن نقول انهم بنسبة 60%، لا أحد يستطيع الوصول للجاهزية الكاملة إلا بعد 5 مباريات أخرى على الأقل".

وأردف "مباريات الدوري أرى أنها إعداد قوي للبطولة الإفريقية في ظل التوقف الطويل الذي حدث بسبب كورونا".

وعن رأيه في الأقرب للفوز بالقمة "فرص الزمالك أفضل من الاهلي بالتأكيد للفوز".

وشدد "لأن الزمالك مستقر فنيا وتشكيله ثابت ولا يوجد غيابات مؤثرة غير عبد الله جمعة وشيكابالا، بخلاف الأهلي لديه غيابات مؤثرة مثل كهربا ورمضان صبحي ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومن الممكن جيرالدو".

وأتم "الأهلي مضغوط بسبب المشاكل والإصابات ورحيل رمضان وغيره، كذلك الإدارة والجهاز يريدون إثبات مقولة أن الفريق لا يقف على أحد فكل ذلك ضغط عليهم ومكسب للزمالك".

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