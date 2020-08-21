سكاي إيطاليا: فريق بيرلسكوني في الدرجة الثانية يسعى لضم جيوفينكو من الهلال

يسعى نادي مونزا للتحرك من أجل محاولة ضم سيباسيتان جيوفينكو صانع ألعاب نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

سيباستيان جيوفينكو النادي : الهلال الهلال

وأشار التقرير إلى أن النادي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي والمملوك لسيلفيو بيرلسكوني مالك ميلان السابق، يرغب في محاولة ضم اسم كبير وموهبة بحجم جيوفينكو إلى فريقه.

وقال التقرير: "الدوري السعودي ينتهي يوم 9 سبتمبر المقبل، من يعلم إذا ما كان جيوفينكو سيظل مرتديا نفس القميص في الموسم المقبل".

وشددت "سكاي إيطاليا" على أن نوايا نادي مونزا في ضم جيوفينكو جادة للغاية، خاصة وأنه لديه عرض مالي قوي جدا للاعب الذي ينتهي تعاقده مع الهلال السعودي في ديسمبر 2021.

صاحب الـ33 عاما انضم إلى الهلال قادما من تورنتو الكندي في يناير 2019 بمبلغ 2.72 مليون يورو.

وشارك جيوفينكو خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8.

النجم الإيطالي ساهم في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

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