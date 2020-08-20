في القمة – فاروق جعفر لـ في الجول: الأهلي توج بالدوري بدون رمضان.. حالة الفريقين ليست جيدة

يؤمن فاروق جعفر أن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي لن يؤثر عليه بشكل كبير.

وتحدث لـFilGoal.com قائلا: "الأهلي توج بالدوري من قبل بدون وجود رمضان ولا يوجد لاعب يرحل يؤثر على فريق كبير مثل الأهلي أو الزمالك".

وعن القمة التي ستقام السبت المقبل قال: "حالة كلا الفريقين الفنية لا تزيد عن 60%، أدائهما ليس جيدا وغريب وهو ما شاهدناه في المباريات الأخيرة".

واستدرك "لكن القمة لا تعترف سوى بالمنتصر وشهدنا كثيرا فريقا قبل الدربي كان رائعا ولكنه لا يفوز، اللقاء لا يعترف بأي معطيات قبله".

وأتم فاروق جعفر حديثه "القمة قد تشهد مولد نجوم وربما نشهد ذلك في المباراة المقبلة".

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري المصري.

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