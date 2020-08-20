كلاكيت ثاني مرة في القمة.. الكرواتي بيبيك حكما لمواجهة الزمالك والأهلي

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكرواتي إيفان بيبيك حكما لقمة الزمالك والأهلي.

وسيلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في استاد القاهرة لحساب الجولة 21 من الدوري المصري في التاسعة مساء.

وسيعاونه مواطنه جوران ياتاكي وإيفيكا مودريتش، على أن يتولى فران بوفيتش مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى جوران جابريلو مهمة حكم الفيديو على أن يساعده توميسلاف بيتروفيتش.

وكلفت لجنة الحكام جمال صدقي بتولي مهمة مراقب اللقاء.

وسبق لبيبيك إدارة قمة الأهلي والزمالك في 17 سبتمبر 20007 في الجولة الخامسة آنذاك في الدوري، وقتها فاز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وسبق إيفان بيبيك أن أدار مباراة أيضا بين منتخب مصر تحت 20 عاما، ومنتخب باراجواي عام 2009 في كأس العالم تحت 20 عاما، والتي أقيمت في مصر تحديدا.

وخسر منتخب مصر وقتها أمام باراجواي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات دور المجموعات.

كما أدار لقاء سابق للأهلي في الدوري الموسم الماضي وكان ضد بيراميدز وخسره الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وأدار الحكم الكرواتي صاحب الـ43 عاما الموسم الجاري 33 مباراة في كل البطولات، كما أدار ست مباريات في الكرة السعودية بواقع أربع لقاءات بالدوري واثنين بالكأس.

وأدار لقاء وحيد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمباراتين في دور المجموعت من الموسم الحالي من الدوري الأوروبي.

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