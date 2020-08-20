مؤتمر كونتي: لا نخشى إشبيلية.. التاريخ لا يتذكر سوى المنتصرين فقط

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 19:15

كتب : FilGoal

كونتي

لا يخشى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي مواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي بعدما نجح الفريق الإسباني في تجاوز مانشستر يونايتد في الدور السابق.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "كلمة خوف لا توجد في قاموسي، نقدر إشبيلية وتاريخه ونحترمه، لكننا هنا في النهائي لأننا نريد اللعب والفو".

وأضاف "سنلعب بأفضل طريقة ممكنة".

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وواصل "كلاعب لقد خضت العديد نم النهائيات فزت بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وخسرت ثلاثة، التاريخ لا يتذكر سوى المنتصرين فقط".

وواصل ى"يجب أن نتحلى بالحماس وأن نلعب جيدا ونكتب تاريخنا بأنفسنا، ويجب أن نتحلى بالفخر بالوصول لأول نهائي قاري منذ 10 سنوات".

وأردف "منذ االيوم الأول لي مع إنتر قلت أن نسبة ثقتنا في أنفسنا تزداد مع مرور الوقت، والفريق أظهر رغبة كبيرة في العمل المستمر".

وعن مستقبله مع إنتر ميلان قال: "لقد تعلمت خلال السنوات أن أعيش اللحظة الحالية، لذا حاليا أفكر في المؤتمر الصحفي ثم غدا في المباراة، تعلمت العيش دون الشعور بالندم".

ويملك كونتي عقدا مع النيراتزوري يمتد حتى صيف عام 2022.

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