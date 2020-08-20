لاعب برشلونة السابق: كومان لم يعلمني شيئا.. إخفاقات النادي لا تزعجني

شن جيرارد ديلوفيو لاعب واتفورد هجوما لاذعا على مدربه السابق رونالد كومان وذلك عقب توليه مسؤولية تدريب برشلونة.

وعمل ديلوفيو تحت إمرة المدرب الهولندي في إيفرتون قبل أن يعار إلى ميلان.

وقال ديلوفيو لإذاعة "راديو كتالونيا" اليوم الخميس: "من خبرتي في التعامل مع كومان فهناك القليل يمكن قوله عن تلك التجربة".

وواصل "هو لم يعلمني شيئا، لم أكن سعيدا معه وطلبت الرحيل وانتقلت لميلان، سنرى كيف سيظهر مع برشلونة".

وعن إخفاقات برشلونة قال ديلوفيو: "الحقيقة أن ما يمر به النادي لا يزعجني، لا أهتم بما يحدث له".

وواصل "في برشلونة لم يتحل النادي بالصبر مع اللاعبين القادمين من لا ماسيا، إن أعطى النادي الشباب فرصة سوف يتعلمون أسلوب الفريق الأول".

وأتم "هناك الكثير من اللاعبين ظهروا لكن لم يكن هناك أي صبر تجاههم، الآن ربما يتغير الموقف ولكن برشلونة تراجع سنوات للخلف".

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