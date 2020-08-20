النني في رسالة وداعه لـ بيشكتاش: سأفتقدكم كثيرا.. شكرا على الموسم الرائع

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

كتب محمد النني لاعب خط وسط أرسنال رسالة وداعية لفريقه السابق بيشتكاش عقب نهاية إعارته له وعودته إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال النني في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس: "أمس كان يوما لن أنساه أبدا في حياتي، كان يومي الأخير في إسطنبول، ورغم كُرهي للحظات الوداع، الجمهور جعل اللحظة عاطفية بالحب الكبير الذي أظهروه لي عندما عرفوا إنني سأرحل".

وأضاف "إلى جمهور بيشكتاش لقد لمست حبكم تجاهي وسأظل دائما ممتنا لكم".

أخبار متعلقة
كومان في فالنسيا.. والاهتمام فقط بـ "زجاجات النبيذ" تقرير: قلق في برشلونة من توقيع فاتي مع خورخي مينديز وقربه من مانشستر يونايتد صديق نيمار: انتقال ميسي إلى سان جيرمان أسهل من عودة البرازيلي لـ برشلونة

وأكمل "إلى إدارة بيشكتاش وزملائي كان موسما رائعا والذي انتهى بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، شكرا لكم على كل شيء شكرا لكم على دعمكم".

وأتم "أحبكم جميعا وسأفتدقكم كثيرا".

وانضم النني إلى بيشتكاش الموسم الماضي معارا ولعب مع الفريق 36 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع أربعة.

طالع أيضا

حقيقة تفاوض محمد شريف مع بيراميدز

تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا

النني بيشكتاش أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يوضح سيناريوهات الحضور الجماهيري في مونديال اليد 2 دقيقة | رياضات أخرى
أمير مرتضى لـ في الجول: لم يحدث أي شجار في مران الزمالك.. شائعات مُغرضة 4 دقيقة | الدوري المصري
كلاكيت ثاني مرة في القمة.. الكرواتي بيبيك حكما لمواجهة الزمالك والأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كونتي: لا نخشى إشبيلية.. التاريخ لا يتذكر سوى المنتصرين فقط 16 دقيقة | أوروبا
تقرير إسباني: بيل يفتح الباب أمام مغادرته لـ ريال مدريد.. ومورينيو يرغب في ضمه 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: فالنسيا يعتمد على 3 أندية أخرى من أجل التعاقد مع رينا 38 دقيقة | أوروبا
لاعب برشلونة السابق: كومان لم يعلمني شيئا.. إخفاقات النادي لا تزعجني ساعة | أوروبا
رئيس اتحاد اليد لـ في الجول: لم نتخذ أي قرار نهائي بشأن الموسم.. أمران يحسمان المصير ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك