النني في رسالة وداعه لـ بيشكتاش: سأفتقدكم كثيرا.. شكرا على الموسم الرائع

كتب محمد النني لاعب خط وسط أرسنال رسالة وداعية لفريقه السابق بيشتكاش عقب نهاية إعارته له وعودته إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال النني في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس: "أمس كان يوما لن أنساه أبدا في حياتي، كان يومي الأخير في إسطنبول، ورغم كُرهي للحظات الوداع، الجمهور جعل اللحظة عاطفية بالحب الكبير الذي أظهروه لي عندما عرفوا إنني سأرحل".

وأضاف "إلى جمهور بيشكتاش لقد لمست حبكم تجاهي وسأظل دائما ممتنا لكم".

وأكمل "إلى إدارة بيشكتاش وزملائي كان موسما رائعا والذي انتهى بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، شكرا لكم على كل شيء شكرا لكم على دعمكم".

وأتم "أحبكم جميعا وسأفتدقكم كثيرا".

وانضم النني إلى بيشتكاش الموسم الماضي معارا ولعب مع الفريق 36 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع أربعة.

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