توتوسبورت: صفقة ثانية من ميلان لـ جيامباولو؟ بيليا يقترب من تورينو

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 16:43

كتب : FilGoal

بيليا

يواصل ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد لـ تورينو تعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

مدرب ميلان السابق ضم بشكل رسمي السويسري ريكاردو رودريجيز لصفوف التورو مقابل 3 مليون يورو قادما من الروسونيري.

ووفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فأن جيامباولو سيضم الأرجنتيني لوكاس بيليا بعد نهاية الشهر الجاري في صفقة انتقال حر.

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وسيتقاضى متوسط الميدان البالغ 34 عاما مليوني يورو مع ناديه الجديد مع خيار التمديد لموسم آخر.

ويواصل جيامباولو وضع يده على الأسماء التي شاركت معه بشكل أساسي في تجربته مع ميلان.

وسيكون الإعلان الرسمي عن الصفقة وقفا للصحيفة الإيطالية خلال الساعات القادمة.

بيليا شارك الموسم المنصرم في 14 مباراة فقط خلال 683 دقيقة مع الروسونيري، من بينها 3 مباريات تحت قيادة المدرب الإيطالي.

الأرجنتيني المخضرم انضم لميلان في صيف 2017 قادما من لاتسيو واكتفى بالمشاركة في 70 مباراة في جميع المسابقات وغاب عن عدد كبير من المباريات بسبب إصابات مختلفة.

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