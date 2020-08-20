أوليفر كان: ما فعله نوير أمام ليون يثبت أنه أحد أفضل الحراس في العالم

أسهب أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ في الإشادة بمانويل نوير حارس الفريق البافاري، موضحا أنه كان سببا هاما في تأهل ناديه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ قهر أولمبيك ليون بثلاثية نظيفة وتأهل لملاقاة باريس سان جيرمان يوم الأحد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أوليفر كان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حارس المرمى في بايرن لا يظهر طوال المباراة، ولكن ببساطة عندما يظهر يجب أن يكون في المكان الصحيح".

وأضاف "مانويل نوير أثبت ذلك جيدًا في الإنفرادات خلال مباراة ليون كان من الممكن أن تكون النتيجة 2-1 في الشوط الأول لولا التصديات الرائعة الذي قام بها".

وأردف حارس بايرن التاريخي "هذا ما يجعل نوير أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

وتابع "كلما زاد عمر حارس المرمى كلما تحسن أكثر، يمكن لمانويل نوير مواصلة اللعب لعدة سنوات قادمة بهذا المستوى الرائع".

وتحدث أوليفر كان عن المتألق سيرجي جنابري "الهدف الأول الذي سجله كان هدفا عالميا بكل وضوح".

وواصل "لقد تطور كثيرًا خلال الشهور القليلة الماضية، مستواه يتحسن بشكل ملحوظ عام بعد عام".

ويعتقد كان أن "فريق بايرن يستمد قوته من الرغبة في التحسن دائمًا، هذا ما يخلق فريقًا رائعًا. لن يشعروا بالرضا أبدًا، دائمًا ما يريدون التطور والبقاء على القمة".

واستمر "يلعب الفريق بعقلية واضحة وقوة كبيرة. نادرًا ما رأيت مثل سرعة الفريق في مباراة برشلونة، لقد كان الأمر رائعًا. بالإضافة إلى أن اللاعبين متعطشون لتحقيق هذه البطولة".

وأتم "من الرائع دائمًا رؤية كيف يتعامل اللاعبون باحترافية، الفريق يريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في مثل هذه الظروف الصعبة، وهم يبذلون كل الجهد في سبيل تحقيق هذا الهدف".

سجل سيرجي جنابري هدفي باىرن ميونيخ الأول والثاني، فيما أضاف روبرت ليفاندوفيسكي هدفا ثالثا لفريقه.

بايرن سيواجه باريس سان جيرمان في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة.



































































الفوز على ليون هو العاشر على التوالي لبايرن ميونيخ في البطولة. 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا فازوا بهم جميعا كأول فريق في التاريخ يفوز بكل مبارياته في مشوار التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا. تتبقى مباراة واحدة الآن هي الأهم.

ليون اكتفى بمغامرة رائعة أقصى فيها الكبيرين يوفنتوس ومانشستر سيتي، فيما وصل بايرن ميونيخ إلى النهائي للمرة الـ11 في تاريخه معادلا رقم ميلان كثاني أكثر الفرق خوضا لنهائي البطولة خلف ريال مدريد، وفي انتظار الكأس السادسة لمعادلة ليفربول كثالث أكثر الفرق تتويجا بالبطولة العريقة.

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