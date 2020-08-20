بشرى جيدة لـ بايرن ميونيخ.. أورساتو حكما لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020

سيدير دانييلي أورساتو الحكم الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020 والذي يجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأصبح أورساتو سابع حكما إيطاليًا يدير نهائي دوري الأبطال والأول منذ نيكولا رتزولي الذي أدار مواجهة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في نهائي 2012-13.

وستقام المباراة على ملعب دا لوش "النور" معقل بنفيكا في العاصمة البرتغالية لشبونة يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً.

المباراة إذا انتهت دقائقها الأصلية بالتعادل، سيلجأ الفريقين لشوطين إضافيين وإذا ظل التعادل سائدا سيلجأ كلاهما لركلات الترجيح.

أورساتو حكم دولي من 2010 وأدار الموسم الجاري 8 مباريات أوروبية، وجاءت آخر مواجهة له في دوري الأبطال لـ ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي.

وسيعاون أورساتو كلا من لورينزو مانيانيلي وأليساندرو جيالينتي، فيما سكون ماسيمليانو إيراتي وماركو جويدا حكما تقنية الفيديو.

الموسم الجاري إجمالا أدار الإيطالي البالغ 44 عاما، 26 مباراة وأشهر 141 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء واحتسب 17 ركلة جزاء.

ويأمل باريس سان جيرمان في تحقيق اللقب القاري الأغلى لأول مرة في تاريخه، بينما يسعى الفريق البافاري لتأمين اللقب السادس ومعادلة ليفربول أوروبيا.

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