عبد الحفيظ: متولي يغادر المستشفى الجمعة بعد جراحة الصليبي الناجحة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن مغادرة محمود متولي مدافع الفريق للمستشفى غدا الجمعة بعد إجراء جراحة ناجحة.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وأجرى متولي عملية الرباط الصليبي خلال الساعات القليلة الماضية في مصر تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي: "متولي يغادر المستشفى غدا الجمعة".

وتابع "حرصنا على التواصل معه والاطمئنان على حالته بعد إجراء الجراحة".

وكان متولي قد تعرض للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي وأحمد فتحي قائد الفريق على زيارة محمود متولي في المستشفى.

ويحتاج متولي لما يقرب من تسعة أشهر للمشاركة في المباريات من جديد.

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