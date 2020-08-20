في القمة - حلمي لـ في الجول: كنت لاحتاج تقنية الفيديو في هدف حسن شحاتة.. ومرتين كمدرب

كشف محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك عن رغبته في وجود تقنية الفيديو سابقا لإنصاف الزمالك في أكثر من مباراة قمة أمام الأهلي.

FilGoal.com يستطلع آراء نجوم الأهلي والزمالك حول حالات شاركوا فيها رأوا أن وجود VAR حينها كان سينصفهم، حيث ستشهد المواجهة المقبلة أول ظهور للتقنية في دربي يقام في مسابقة الدوري، على ملعب مصري.

وقال حلمي لـ FilGoal.com: "كلاعب، كنت أتمنى وجود تقنية الفيديو في دربي 82، عندما سجل حسن شحاتة هدفه الملغي الشهير".

وأضاف حلمي "الجميع شاهد الهدف ولكن الحكم احتسبه تسلل وأضاع علينا فرصة الفوز بالمباراة".

وشدد حلمي "بسبب ذلك الهدف توج الأهلي بلقب الدوري، والجميع أقر بصحة الهدف بعد ذلك".

وعن مواقف مشابهة كمدرب، أوضح حلمي "هناك موقفين الأول وقت ولايتي التي حصدنا فيها لقب السوبر".

وكشف "واجهنا الأهلي في الدور الأول من الدوري بملعب بتروسبورت، وكان هناك كرة واضحة للجميع لصالح أيمن حفني، لو كان هناك VAR لتم احتسابها".

وأضاف "الأهلي كان متقدما وقتها بهدف ولو احتسبت تلك الكرة كانت المباراة ستعود لنقطة الصفر، وللعلم فاز الأهلي بهدفين سجل الثاني في أخر ثواني اللقاء".

وتابع حلمي "الموقف الثاني موسم 2008، لقاء القمة والنتيجة تعادل سلبي، وركلة جزاء غير محتسبة لجمال حمزة".

وواصل حلمي "حصل حمزة على الكرة من شيكابالا وراوغ أمير عبد الحميد الذي أمسك بقدمه فسقط داخل منطقة الجزاء".

وأتم تصريحاته "الجميع أقر بعد ذلك بصحة ركلة الجزاء لكنها لم تحتسب".

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