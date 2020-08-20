جنابري: سنقدم كل شيء أمام سان جيرمان للتتويج باللقب وإكمال الثلاثية

أوضح سيرجي جنابري مهاجم بايرن ميونيخ أن فريقه سيبذل قصارى جهده في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم الأحد من أجل إكمال ثلاثية تاريخية.

بايرن ميونيخ قهر أولمبيك ليون بثلاثية نظيفة وتأهل لملاقاة باريس سان جيرمان يوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل التتويج به بعد الدوري والكأس.

وقال جنابري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد ضغط ليون علينا بقوة واعتمدوا على سرعات لاعبيهم. كان لديهم أيضا بعض الفرص".

وأضاف "كنا محظوظين بعض الشيء في البداية. بعد ذلك وجدنا طريقنا وتقدمنا 2-0 في الشوط الأول. في النهاية، جعل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة 3-0.

وواصل "ليون كان منافسا عنيدا للغاية، وأراد الفوز. لكن نحن دائمًا أقوياء جدًا في الدفاع وفي الهجوم أيضًا".

وأتم "العمل الجاد كان هو مفتاح النجاح، نريد حقًا الفوز بالثلاثية وسنقدم كل شيء يوم الأحد للحصول على اللقب".

سجل جنابري هدفي باىرن ميونيخ الأول والثاني، فيما أضاف روبرت ليفاندوفيسكي هدفا ثالثا لفريقه.

بايرن سيواجه باريس سان جيرمان في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة.



































































الفوز على ليون هو العاشر على التوالي لبايرن ميونيخ في البطولة. 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا فازوا بهم جميعا كأول فريق في التاريخ يفوز بكل مبارياته في مشوار التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا. تتبقى مباراة واحدة الآن هي الأهم.

ليون اكتفى بمغامرة رائعة أقصى فيها الكبيرين يوفنتوس ومانشستر سيتي، فيما وصل بايرن ميونيخ إلى النهائي للمرة الـ11 في تاريخه معادلا رقم ميلان كثاني أكثر الفرق خوضا لنهائي البطولة خلف ريال مدريد، وفي انتظار الكأس السادسة لمعادلة ليفربول كثالث أكثر الفرق تتويجا بالبطولة العريقة.

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