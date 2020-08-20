تقرير: ميسي يقطع إجازته للاجتماع مع رونالد كومان

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 15:05

كتب : FilGoal

ميسي يتحسر بعد أحد أهداف بايرن

يستعد ليونيل ميسي قائد برشلونة للاجتماع مع رونالد كومان مدرب فريقه الجديد يوم الخميس، للحديث عن المشروع الجديد للمدرب الهولندي مع الفريق الكتالوني، ومعرفة نوايا النجم الأرجنتيني حول مستقبله. وذلك وفقا لتقرير نشرته قناة TyC الأرجنتينية ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن ليونيل ميسي صاحب الـ33 عاما قد قطع إجازته خصيصا من أجل مقابلة المدرب الهولندي.

وأوضح التقرير أن رونالد كومان لم يرغب في الانتظار طويلا وقرر تقديم مشروعه في أقل من 24 ساعة لإدارة النادي الكتالوني وكذلك لقائد فريقه.

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وأشار التقرير إلى أن ميسي قطع إجازته بعد نهاية الموسم وعاد للاجتماع مع مدربه بناء على طلب من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وألمحت "موندو ديبورتيفو" إلى أنه بمجرد أن يستمع ميسي إلى خطة ومشروع كومان مع برشلونة، فسيكون من الضروري معرفة إذا ما كانت خطته للرحيل عن النادي الكتالوني مستمرة أو لا، وفي حالة إذا ما قرر الاستمرار لقيادة الفريق الجديد الذي سيكونه كومان.

وكانت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن ميسي يقضي إجازته مع عائلته في لا سيردانيا وهي منطقة طبيعية تقع بين فرنسا وإسبانيا وتعد تاريخيا إحدى مقاطعات كتالونيا.

برشلونة لم يتوج بأي ألقاب، بعد أن خسر الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد وودع كأس الملك أمام أتليتك بلباو من ربع النهائي بالخسارة بنتيجة 1-0، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد الخسارة بنتيجة 8-2 أمام بايرن.

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