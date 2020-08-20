في القمة - عرابي لـ في الجول: حكم الفيديو كان سيحتسب هدف ميهوب ونتوج بالدوري

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 14:46

كتب : حسام نور الدين

أسامة عرابي

يرى أسامة عرابي قائد فريق الأهلي الأسبق أن وجود تقنية الفيديو VAR كانت ستحسم لقب الدوري للأهلي باحتساب هدف علاء ميهوب الصحيح والذي تم إلغائه.

FilGoal.com يستطلع آراء نجوم الأهلي والزمالك حول حالات شاركوا فيها رأوا أن وجود VAR حينها كان سينصفهم، حيث ستشهد المواجهة المقبلة أول ظهور للتقنية في دربي يقام في مسابقة الدوري، على ملعب مصري.

وقال عرابي لـ FilGoal.com: "كنا نواجه الزمالك في إحدى المباريات الهامة للغاية ولا سبيل سوى الفوز".

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وكشف عرابي "تحقيق الفوز كان يضمن لنا التتويج بلقب الدوري وهذا سر أهمية المباراة بخلاف أنها مباراة القمة".

وتابع "علاء ميهوب سجل هدفا صحيحا بنسبة 100% بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الزمالك، ولكن لم يحتسب".

وأضاف عرابي "المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ولو تواجدت تقنية VAR لكانت قد أنصفتنا".

وشدد نجم الأهلي الأسبق "لكن هذه هي طبيعة كرة القدم على كل حال".

وأتم تصريحاته "ربما لو سألت أي زملكاوي فسوف يرد عليك بلقطة هدف حسن شحاتة الشهيرة".

ويواجه الأهلي فريق الزمالك مساء السبت ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

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