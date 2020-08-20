خبر في الجول – جيرالدو في قائمة الأهلي للقمة.. واستبعاد الشيخ

سينضم الأنجولي جيرالدو دا كوستا لقائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك ولن يلحق أحمد الشيخ بالمواجهة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن جيرالدو سينضم لقائمة الأهلي بعدما أجرى تدريبات بدنية ولمس كرة وواصل برنامجه التأهيلي.

واشتكى جيرالدو من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدوري.

فيما لم يشارك أحمد الشيخ في مران الأهلي، اليوم الخميس، واكتفى بتدريبات في الجيم.

ويرى الجهاز الطبي صعوبة الدفع به في المباراة.

بينما تجددت إصابة الشيخ في الكاحل مرة أخرى في مباراة أسوان.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بعد مرور 20 مباراة برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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