في القمة - أيمن عبد العزيز لـ في الجول: من الصعب إشراك الشباب.. وتأثير كارتيرون سيظهر بعد 5-7 مباريات

لا يفضل أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق على الدفع بلاعبي شباب الفريق في مواجهة القمة أمام الأهلي.

ويستضيف الزمالك ضيفه الأهلي مساء السبت المقبل في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وتحدث عبد العزيز عن تأثير غياب عبد الله جمعة عن مواجهة القمة قائلا لـ FilGoal.com: "عبد الله لاعب كبير ومؤثر ولديه جودة وبالتأكيد وجوده حتي لو لن يخوض المباراة له تأثيره مع الفريق".

وتطرق قائد الزمالك السابق عن إمكانية الدفع بالثناي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل في القمة منذ البداية قائلا: "الثنائي يتمتع بإمكانيات كبيرة بالتأكيد، ولكن صعب جدا الدفع بهم من البداية".

وتابع "الأولاد صغار على المشاركة في مباراة بتلك الضغوط، من الصعب إشراكهم في ظل أن الجماهير تنتظر منهم الكثير".

وأوضح "لدينا مشكلة كبيرة نواجهها وهي المعاملة مع اللاعبين الشباب وهو ما يجعل مستواهم يتراجع بسرعة، تعامل الجماهير معهم بعد مباراة مصر للمقاصة جعلهم لا يظهرون بالشكل الجيد أمام نادي مصر".

وأضاف "لو لعبوا بأسلوبهم كانوا فازوا على نادي مصر بكل أريحية، لكن كلام الناس آثر على تفكيرهم، وطبعا لديهم عذرهم لأنهم صغار ومصر كلها تتحدث عنهم".

وهل ظهر تأثير كارتيرون على شكل الفريق بعد عودة النشاط الرياضي رد "لا يوجد مدرب في الدوري الممتاز وليس كارتيرون فقط سيظهر تأثيره غير بعد 5-7 مباريات".

وأكمل "النجاح لكارتيرون وجهازه المعاون هو الظهور البدني بشكل رائع جدا بعد توقف لفترة طويلة، بينما العمل الفني يأتي بعد احساس المباريات" .

وأخيرا عن الأقرب للفوز بالقمة "بالتأكيد أتمني الفوز الزمالك، مباريات الزمالك والأهلي دائما نسبة الفوز 50/50، لا تخضع لأي مقاييس".

وأتم "هناك فريق يسيطر علي المباراة والفريق الآخر يفوز وهذا حدث معي كلاعب كنا نسيطر والمباراة تسير في اتجاه واحد لكن دون توفيق" .

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