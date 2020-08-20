نوير: لم نبدأ لقاء ليون بشكل جيد.. ونريد الفوز بالنهائي بعد كل هذا الكفاح

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 14:02

كتب : FilGoal

مانويل نوير يتصدى لتسديدة توكو إيكامبي في لقاء بايرن ميونيخ وليون

اعترف مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ بأن فريقه حالفه الحظ في مواجهة ليون بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأنه لم يبدأ اللقاء بشكل جيد.

بايرن ميونيخ قهر أولمبيك ليون بثلاثية نظيفة وتأهل لملاقاة باريس سان جيرمان يوم الأحد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مانويل نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليون فريق قوي، في البداية كنا محظوظين بعض الشيء لأننا لم نستقبل هدف. ثم وحدنا صفنا وواصلنا محاولة الضغط على ليون".

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وأضاف البالغ من العمر 34 عاما "جاء الهدف الأول في الوقت المناسب لنا لأننا لم نبدأ المباراة بشكل جيد".

وتابع "إنها مباراة نصف نهائي، والمنافس كبير. ليون لديه فريق قوي ويريد الفوز بكل التدخلات. لقد كانت مبارزة حقيقية، خاصة في وسط الملعب. لكن النتيجة 3-0 كانت رائعة".

وأكمل "ما حققناه مرة أخرى هو شيء خاص. يمكنك أن ترى أنه كان علينا تقديم كل شيء".

وأتم "نتطلع الآن إلى المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان. لقد كافحنا وعملنا لفترة طويلة ونريد الفوز بهذا النهائي".

سجل سيرجي جنابري هدفي باىرن ميونيخ الأول والثاني، فيما أضاف روبرت ليفاندوفيسكي هدفا ثالثا لفريقه.

بايرن سيواجه باريس سان جيرمان في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

الفوز على ليون هو العاشر على التوالي لبايرن ميونيخ في البطولة. 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا فازوا بهم جميعا كأول فريق في التاريخ يفوز بكل مبارياته في مشوار التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا. تتبقى مباراة واحدة الآن هي الأهم.

ليون اكتفى بمغامرة رائعة أقصى فيها الكبيرين يوفنتوس ومانشستر سيتي، فيما وصل بايرن ميونيخ إلى النهائي للمرة الـ11 في تاريخه معادلا رقم ميلان كثاني أكثر الفرق خوضا لنهائي البطولة خلف ريال مدريد، وفي انتظار الكأس السادسة لمعادلة ليفربول كثالث أكثر الفرق تتويجا بالبطولة العريقة.

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