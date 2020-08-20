بعد رحيل المزين.. علي فرج يعود لمعسكر طنطا

عاد علي فرج حارس مرمى فريق طنطا إلى معسكر الفريق بملعب برج العرب استعدادا للمشاركة في المباريات.

علي فرج النادي : طنطا طنطا

وكان فرج قد ترك معسكر الفريق منذ أسابيع بسبب أزمة مع أيمن المزين المدير الفني السابق للفريق.

ورحل أيمن المزين، وتولى محمد صلاح قيادة الفريق أمام حرس الحدود في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن مسؤوي طنطا تواصلوا بالفعل مع علي فرج وامتثل للتحقيق ثم انضم للتدريبات الجماعية.

وقوبل فرج بترحاب شديد من محمد صلاح المدير الفني الجديد لفريق طنطا.

وما تردد عن تفكير علي فرج في اعتزال كرة القدم غير صحيح، ويستعد اللاعب لخوض المباريات من جديد.

سيكون فرج جاهزا للمشاركة في المباريات مع طنطا عقب 10 أيام من الآن.

طالع أيضا

حقيقة تفاوض محمد شريف مع بيراميدز

تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا