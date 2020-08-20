كرة سلة - الإعلان عن موعد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 13:20

كتب : FilGoal

الأهلي الاتحاد السكندري - كرة سلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات بالإضافة إلى الملاعب المستضيفة.

وكشفت اللجنة عن إقامة مباراتي نصف نهائي كأس الرجال بين سموحة والاتحاد، والأهلي أمام سبورتنج يوم الأحد المقبل.

ويلعب الاتحاد أمام سموحة في الخامسة والنصف مساء الأحد على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر يليها مواجهة الأهلي وسبورتنج في الثامنة مساء على نفس الصالة.

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أما نصف نهائي السيدات فيقام بين سبورتنج وهيليوبوليس في الخامسة والنصف مساء يوم السبت المقبل على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

ويليها مواجهة سيدات سموحة أمام الجزيرة في الثامنة مساء.

ويقام نهائي كأس مصر للسيدات يوم الإثنين المقبل بينما نهائي الرجال مساء يوم الثلاثاء.

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