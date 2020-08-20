قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة: عودة عمر جابر وتراوري ومحمد حمدي

أعلن أنتي تشاتشيتش مدرب فريق بيراميدز قائمته التي تتواجد ضمن معسكر برج العرب في الإسكندرية بداية من الخميس استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري.

ويواجه بيراميدز نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة في التاسعة مساء.

وشهدت القائمة عودة المصاب عمر جابر، وكذلك تواجد إريك تراوري ومحمد حمدي اللذين غابا عن قائمة طلائع الجيش في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

ويقود جون أنطوي ودودو الجباس خط الهجوم، فيما يتواجد عبد الله السعيد وإسلام عيسى وعمر العيوني ضمن خط الوسط.

ويجري بيراميدز مرانه الأخير في السادسة مساء الخميس، استعدادا لمواجهة الفريق السكندري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – المهدي سليمان – عبد الرحمن أيمن

الدفاع: عمر جابر – محمد حمدي - طارق طه – عبد الله بكري – علي جبر – رجب بكار – محمد عطوة – أحمد أيمن منصور

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إريك تراوري – محمد فتحي – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – عمر العيوني – إبراهيم عادل – محمود حمادة

الهجوم: جون أنطوي – دودو الجباس

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