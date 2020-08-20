فليك: كنا محظوظين أمام ليون.. وسنواجه سان جيرمان مثلما فعلنا مع ليون

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 13:05

كتب : FilGoal

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف جنابري ضد ليون

يعتقد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه كان محظوظا أمام ليون في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددا على استعداده التام للإطاحة بباريس سان جيرمان في طريق حمل كأس البطولة.

بعد الفوز الكبير 3-0 مساء الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أولمبيك ليون، وصل بايرن ميونيخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة باريس سان جيرمان الأحد.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. ليون فريق ممتاز وقاتل حتى النهاية".

أخبار متعلقة
صحيفة هولندية: كومان يستهدف ضم فينالدوم لـ برشلونة ويطالبه بعدم التجديد لليفربول إنريكي يختار قائمة إسبانيا بـ "الكمامات" لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي مواجهات نارية متتالية منتظرة.. تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا

وأضاف "لقد قدم ليون أداءً جيدًا في المباريات السابقة ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس. يمكنك أن ترى مدى صعوبة الأمر أمام فريق قوي جدًا من حيث المجهود والركض ولديه تركيز تكتيكي جيد وتنفيذ جيد للهجوم المضاد".

وتابع "كنا محظوظين لأننا لم نستقبل هدفًا في الشوط الأول من المباراة، ثم سجل سيرجي جنابري هدف التقدم من مجهود فردي، هذا أعطانا المزيد من الأمان".

وأتم "سنقوم بتحليل اللقاء قبل خوض النهائي، نقطة قوتنا هي أن نضع المنافس تحت الضغط، وهذا ما سنقوم به ضد باريس أيضا".

سجل سيرجي جنابري هدفي باىرن ميونيخ الأول والثاني، فيما أضاف روبرت ليفاندوفيسكي هدفا ثالثا لفريقه.

بايرن سيواجه باريس سان جيرمان في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

الفوز على ليون هو العاشر على التوالي لبايرن ميونيخ في البطولة. 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا فازوا بهم جميعا كأول فريق في التاريخ يفوز بكل مبارياته في مشوار التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا. تتبقى مباراة واحدة الآن هي الأهم.

ليون اكتفى بمغامرة رائعة أقصى فيها الكبيرين يوفنتوس ومانشستر سيتي، فيما وصل بايرن ميونيخ إلى النهائي للمرة الـ11 في تاريخه معادلا رقم ميلان كثاني أكثر الفرق خوضا لنهائي البطولة خلف ريال مدريد، وفي انتظار الكأس السادسة لمعادلة ليفربول كثالث أكثر الفرق تتويجا بالبطولة العريقة.

طالع أيضا

حقيقة تفاوض محمد شريف مع بيراميدز

تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

تعرف على جدول مواجهات الستة الكبار في إنجلترا

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان ليون
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير يونانية: تمت.. كوكا ينتقل إلى أولمبياكوس بشكل نهائي ساعة | المحترفون
أحمد حسن: خطوة رمضان ستعود به للخلف كثيرا.. والأهلي يحتاج 113 سنة ليقدر أحد على إسقاطه ساعة | مصر
رئيس لجنة الحكام يكشف كيف تم انتداب طاقم تحكيم القمة.. و4 حالات من أجل اللجوء للفيديو ساعة | الدوري المصري
في مباراة سلبية لعبًا ونتيجة.. إلتشي يتعادل مع جيرونا في ذهاب نهائي ملحق الليجا ساعة | أوروبا
إكرامي: تفاجأت برحيل رمضان عن الأهلي.. وبكيت بعد قرار شريف 2 ساعة | الدوري المصري
سقوط نيستا ورفاقه.. سبيزيا يصعد للدوري الإيطالي على حساب فروسينوني 2 ساعة | أوروبا
بعد ظهور 5 حالات كورونا في الفيصلي.. تعليق الدوري الأردني لمدة أسبوعين 2 ساعة | الوطن العربي
بديل سواريز؟ راك1: كومان يريد ديباي لقيادة هجوم برشلونة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك