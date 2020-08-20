مران الزمالك - تعافي حازم إمام من الإصابة.. وتدريبات خاصة لـ علاء ومصطفى محمد وعمر السعيد
الخميس، 20 أغسطس 2020 - 12:12
كتب : أحمد شوقي صلاح
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك حالة الثنائي حازم إمام و محمد حسن لاعبا الفريق.
وقال أسامة لموقع الزمالك الرسمي: "حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني".
وتابع "محمد حسن مازال يخضع لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباريات بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية".
وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم.
وأدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" تدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة في ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف.
كما أدى الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التي خاضها الفريق.
وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحي حارس الفريق .
كما تدرب الثلاثي على تسديد ركلات الجزاء والكرات العرضيات.
وخاض الفريق تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة الأهلي يوم السبت المقبل.
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