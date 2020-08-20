مران الزمالك - تعافي حازم إمام من الإصابة.. وتدريبات خاصة لـ علاء ومصطفى محمد وعمر السعيد

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 12:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك ضد نادي مصر

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك حالة الثنائي حازم إمام و محمد حسن لاعبا الفريق.

وقال أسامة لموقع الزمالك الرسمي: "حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وتابع "محمد حسن مازال يخضع لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباريات بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية".

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وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم.

وأدى محمود عبدالرازق "شيكابالا" تدريبات خاصة في الجيمانزيوم على هامش المران لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة في ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري بسبب الإيقاف.

كما أدى الثلاثي مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التي خاضها الفريق.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للثلاثي للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحي حارس الفريق .

كما تدرب الثلاثي على تسديد ركلات الجزاء والكرات العرضيات.

وخاض الفريق تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة الأهلي يوم السبت المقبل.

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