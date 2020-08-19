في القمة – شادي محمد لـ في الجول: لو كنت مكان فايلر لدفعت بأصحاب الخبرات

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 16:44

كتب : حسام نور الدين

شادي محمد

يثق شادي محمد قائد الأهلي السابق في قدرة الفريق على الفوز بقمة الدوري المصري على حساب الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري بالجولة 22 مساء السبت المقبل.

وقال شادي محمد لـ FilGoal.com: "مبدئيا الأهلي هو الأقرب للفوز خاصة إنه يدخل المباراة وهو المتصدر بفارق كبير من النقاط وبصورة كبيرة اقترب من حسم بطولة الدوري".

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وعن تأثير غياب رمضان صبحي رد قائلا: "الأهلي لا يقف على لاعب مهما كان، خضنا مباريات عديدة ونهائيات صعبة للغاية في غياب لاعبين مؤثرين ومع ذلك حققنا البطولات".

وتابع "هناك غيابات بالفعل مؤثرة في الأهلي خاصة أنه يفتقد لاعب مثل محمود متولي في الدفاع بالإضافة إلى مركز الجناح الذي يعاني من عدة غيابات، لكن أعتقد أن فايلر يملك البدائل والحلول الفنية".

وأوضح "حتى الآن كل مدير فني خاض عددا قليلا من المباريات وبالتالي الوقت مبكر للحُكم على تأثيره خصوصا إن بعض العوامل مثل العامل البدني أو الغيابات الإضطرارية تمنع الحُكم على المدير الفني لكن بالتأكيد فايلر وكارتيرون لم يصلا لنفس الأداء قبل التوقف".

واسترسل "الأهلي يمكنه تعويض الغيابات من خلال الاعتماد على عناصر الخبرات، في مباريات القمة يلعب أصحاب الخبرات دورا مهما في اللقاء، وكذلك لابد من عنصر المباغتة الفنية الذي يجعلك تتسيد اللقاء مبكرا ويربك حسابات الخصم، لو كنت مكان فايلر لدفعت بأحمد فتحي ووليد سليمان في التشكيل الأساسي".

وأكمل "من الوارد تعافي أحمد الشيخ وجيرالدو وبالتالي سيكون هناك أكثر من لاعب في مركز الجناح، في حالة عدم جاهزيتهما فلا بديل عن الدفع بأجايي ووليد سليمان".

وأتم "الأهلي الأقرب للفوز بسبب فعاليته خلال المباريات الماضية رغم معاناته ومعدلات وصوله إلى المرمى وكذلك الخيارات العديدة في وسط الملعب".

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