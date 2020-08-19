هُمام طارق: قد أغيب عن مباراتين مع الإسماعيلي.. وتدربت مع القوة الجوية العراقي

أوضح العراقي هُمام طارق أنه جاهز للعب مع الإسماعيلي في الدوري عقب عودته لصفوف الفريق.

وعاد الدولي العراقي الأسبوع الجاري لكنه لم يدخل قائمة الفريق التي ستواجه وادي دجلة اليوم في ختام مواجهات الجولة الـ 20.

وقال هُمام للصحفيين: "تدربت مع فريق القوة الجوية العراقي خلال فترة توقف النشاط الرياضي، والجهاز الفني خصص لي برنامجا تدريبيا خاصا قبل العودة لخوض المباريات الرسمية".

وأضاف "قد أغيب عن مباراتين مع الفريق قبل أن ابدأ المشاركة في المباريات الرسمية".

وأكمل "أتمنى المشاركة في تعديل نتائج الفريق في مسابقة الدوري وكذلك وضعه في جدول الترتيب".

وأتم "اللاعبون في حالة تركيز وأتمنى تحقيق الفوز اليوم على وادي دجلة".

هُمام خاض مع الإسماعيلي 23 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 18 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.

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