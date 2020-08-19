رسميا - منتخب هولندا يكشف بديل كومان

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين دفايت لودفيخس المدرب المساعد كمدير فني مؤقت خلفا لرونالد كومان.

قبل ساعات تم تعيين رونالد كومان كمدير فني جديد لبرشلونة رسميا خلفا لكيكي سيتيين حتى صيف 2022.

وأفاد الاتحاد الهولندي في بيان: "كومان ترك منصبه كمدرب للمنتخب الأول، ويتولى مساعده دفايت لودفيخس المهمة مؤقتا".

المباراة الأولى تحت قيادة المدرب المؤقت ستكون في دوري الأمم الأوروبية أمام بولندا يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يلعب ضد المنتخب الإيطالي بعدها بثلاثة أيام.

كومان كان يقود تدريب المنتخب الهولندي منذ 2018 وتأهل بالفريق إلى نهائي دوري أمم أوروبا 2019 وإلى نهائيات يورو 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

لكن بعد إذلال أوروبي كارثي وسقوط تاريخي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال، لجأ البلوجرانا لكومان من أجل إنقاذه والعودة للطريق الصحيح.

وأعلن رئيس البلوجرانا جوسيب ماريا بارتوميو تولي كومان مسؤولية تدريب الفريق بعدما رحل الأخير عن المنتخب الهولندي الذي تولى مسوؤليته منذ عام 2018.

لعب كومان في صفوف برشلونة لست سنوات في الفترة ما بين 1989 إلى 1995.

وتوج كومان مع برشلونة بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، ولقب وحيد لكأس الملك.

وفاز اللاعب الهولندي السابق مع الفريق الكتالوني بثلاث بطولات للسوبر الإسباني، وبطولة وحيدة لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وعمل كومان كمدرب مساعد في برشلونة لعامين من 1998 إلى 2000 رفقة مواطنه الهولندي لويس فان جال.

وخلال عمله مع فان جال فاز بلقب وحيد للدور الإسباني

مسيرته التدريبية

بدأ كومان مسيرته التدريبية مع فيتيسه الهولندي في عام 1998 ومنه رحل إلى أياكس أمستردام.

ومع أياكس ظل كومان مدربا للفريق لأربع سنوات توج فيها بلقبين للدوري الهولندي ولقب للكأس وكأس السوبر.

وبعد نهاية رحلته مع أياكس انتقل للدوري البرتغالي عن طريق بنفيكا لمدة عام وحيد وتوج معه بكأس السوبر البرتغالي.

وعاد كومان بعد ذلك إلى هولندا ولكن تلك المرة عن طريق أيندهوفن والذي فاز معه بلقب الدوري في 2007.

ولكن ما هو إلا موسم وحيد وانتقل إلى فالنسيا الإسباني وظل معه لموسم وحيد كذلك وحصد معه لقب كأس الملك.

وبعد نهاية رحلته مع الخفافيش عاد لهولندا لمرة ثالثة وتلك المرة مع ألكمار وفاز معه بكأس السوبر الهولندي وكان ذلك في عام 2009.

وظل كومان بلا عمل لعامين وعاد لمقعد المدير الفني من بوابة فينورد في 2011 ولكنه لم يفز معه بأي لقب، ورغم تجديد تعاقده في فبراير عام 2014 ولكنه رحل في نهاية الموسم من أجل طموحات أخرى.

وبذلك أصبح كومان هو أول شخص في التاريخ يلعب للثلاثة الكبار في هولندا أياكس وأيندهوفن وفينورد بالإضافة لتدريب كل منهم.

وفي يونيو من العام المذكور انتقل كومان للدوري الإنجليزي لأول مرة عن طريق ساوثامبتون خلفا لماوريسيو بوكيتينو الذي رحل إلى توتنام.

وأنهى الفريق الملقب بالقديسين الموسم في المركز السادس في أعلى مركز في تاريخه وتأهل للدوري الأوروبي.

وبعد عامين رحل كومان إلى إيفرتون بعقد يمتد لثلاث سنوات وفي الموسم الأول قاد التوفيز للتأهل للدوري الأوروبي.

وبعد سوء النتائج في عام 2017 وتواجد إيفرتون في منطقة الهبوط تم فسخ تعاقده.

وفي فبراير عام 2018 أعلن الاتحاد الهولندي توصله لاتفاق مع كومان لتدريب الطواحين عقب الفشل في التأهل لكأس العالم في روسيا.

وقاد كومان المنتخب الهولندي للتأهل ليورو 2020 التي تم تأجيلها جراء تفشي فيروس كورونا.

كما تأهل المنتخب الهولندي معه لنهائي دوري الأمم الأوروبية في نسخة البطولة الأولى ولكنه خسر أمام البرتغال.

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