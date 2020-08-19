عبد الحفيظ لـ في الجول: نسبة تواجد الشيخ وجيرالدو في القمة كبيرة.. وهدفنا توسيع فارق النقاط

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 14:55

كتب : بسام أبو بكر

أليو بادجي - الأهلي - أسوان

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف الثنائي المصاب أحمد الشيخ وجيرالدو من المشاركة في مباراة الزمالك.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "أجرينا أشعة لـ جيرالدو وجاءت نتيجتها جيدة ولا توجد مشاكل".

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وتابع "أحمد الشيخ تتحسن حالته وإمكانية لحاق الثنائي بمباراة القمة من عدمها ستحدد في تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة، وبنسبة كبيرة سيلحقا بالمباراة".

وعن مواجهة الزمالك واصل عبد الحفيظ قائلا: "مباراة القمة بين فريقين كبار منتظرة، أهم شيء خروج المباراة بشكل يليق بالفريقين والكرة المصرية".

وأتم "هدفنا توسيع فارق النقاط مع الزمالك".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بعد مرور 20 مباراة برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وكان الأهلي قد تفوق على أسوان بثلاثية دون رد في مباراة شهدت إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وكل من جيرالدو وأحمد الشيخ.

فيما تعادل الزمالك مع نادي مصر سلبيا في مباراة شهدت اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون على مجموعة من اللاعبين الشباب وعودة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق.

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