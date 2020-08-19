تقارير: مليون يورو تفصل إبراهيموفيتش عن التجديد لـ ميلان.. وتياجو سيلفا يحدد الروسونيري كـ "أولوية"

ارتبط اسم ميلان في الساعات الأخيرة بـ تياجو سيلفا مدافعه السابق وصانع الألعاب الروسي أليكيسي ميرانتشوك وفقا للتقارير.

كما تتوقف صفقة تجديد تعاقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على مليون يورو فقط من أجل الإعلان الرسمي.

تياجو سيلفا

وفقا للصحفيين الإيطاليين فأن المدافع البرازيلي البالغ 35 عاما يرغب في العودة مرة أخرى إلى ميلان.

فحسب جانليوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي إيطاليا فأن البرازيلي وضع ميلان "كأولوية" للانضمام له، حتى إذا كان الفريق الإيطالي يفكر في أسماء أخرى.

وطلب سيلفا من باولو مالديني العودة بعدما رحل في 2012 إلى باريس سان جيرمان، وسيفكر أسطورة ميلان في الأمر.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن فيورنتينا الإيطالي من أبرز المهتمين بضم سيلفا وهي وجهة محتملة للبرازيلي أيضا.

زلاتان إبراهيموفيتش

مليون يورو فقط يفصل ميلان والسويدي على الاتفاق على تجديد التعاقد لموسم جديد.

ميلان عرض 5 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى الحوافز، لكن السويدي وفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية يرغب في الحصول على 6 مليون يورو.

ويأمل ميلان واللاعب في إنهاء الصفقة يوم الإثنين المقبل.

السويدي ساهم في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 في 18 مباراة منذ انضمامه لـ ميلان في يناير الماضي.

أليكسي ميرانتشوك

صانع ألعاب لوكوموتيف موسكو الروسي يظهر على قائمة ميلان وأيضا أتالانتا وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

وحسب موقع "sportrbc" الروسي فأن ميلان وروما أيضا يتحدثون مع وكيل اللاعب وسيقدم ميلان عرضا جديدا في الأيام المقبلة.

وكان ميلان قد تقدم بعرض للاعب البالغ 24 عاما في يناير الماضي مقابل 18 مليون يورو إلا أن النادي الروسي رفض العرض المقدم له.

ميرانتشوك سجل هدفين في مرمى يوفنتوس في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

كما سجل 12 هدفا في 27 مباراة خلال موسم 2019-2020 بالدوري الروسي.

طالع أيضا:

نيمار مهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال؟

الحضري يجيب عن: ماذا كان سيفعل في موقف رمضان صبحي؟