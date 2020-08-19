في القمة - عرابي لـ في الجول: غيابات الأهلي مؤثرة وعلى فايلر التجهيز لمغامرة

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 13:30

كتب : حسام نور الدين

أسامة عرابي

يرى أسامة عرابي لاعب الأهلي السابق أن الفريق سيتأثر بشدة في مباراة القمة بسبب الغيابات وعلى ريني فايلر التجهيز لمغامرة أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري بالجولة 22 مساء السبت المقبل.

وقال عرابي لـ FilGoal.com: "بالطبع الأهلي سيتأثر بشدة بغياب رمضان صبحي ولكن على المدى القصير".

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وأوضح "التأثر بسبب وصول اللاعب لمرحلة النضج وأصبح يملك ثقل كبير، ولكن على المدى البعيد سيتجاوز الأهلي ذلك بدون شك".

وبالحديث عن غيابات الأهلي تابع عرابي "إصابة متولي من الممكن تعويضها بثنائية ياسر إبراهيم وأيمن أشرف".

وأضاف "أما في حالة غياب جيرالدو وأحمد الشيخ فليس أمام فايلر سوى الدفع بكل من جونيور أجايي ووليد سليمان ومروان محسن".

وشدد عرابي "وليد سليمان قادر على لعب 90 دقيقة وصناعة الفارق، لكن المشكلة في البديل لو تعرض أي لاعب لظروف طارئة".

الحل؟

وكشف عرابي "غياب كهربا وحسين الشحات ورمضان مؤثر ولا يمكن إنكار ذلك، ولا حل أمام فايلر سوى اختراع أو فكرة جديدة".

وأوضح "يجب أن يجهز فايلر لمغامرة، يمكن أن يصنع جبهة من محمود وحيد وعلي معلول الذي يملك القدرات الهجومية".

وعن غيابات الزمالك قال: "غياب عبد الله جمعة لن يؤثر بشدة في تكيل الفريق".

وتابع "تأثير كلا المدربين لم يظهر بنفس المستوى قبل كورونا، أعذر فايلر بشكل أكبر بسبب الغيابات التي ضربت القائمة".

وأخيرا بالحديث عن الأقرب للفوز أتم عرابي تصريحاته "الكفة متساوية، تبقى حظوظ الفريقين متساوية في المباراة".

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