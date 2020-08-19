سيلفا: تلقيت عدة عروض وفضلت ريال سوسيداد

كشف ديفيد سيلفا صانع ألعاب ريال سوسيداد الجديد أنه قد تلقى العديد من العروض بعد رحيله من مانشستر سيتي لكنه فضل العودة للدوري الإسباني.

ديفيد سيلفا النادي : ريال سوسيداد ريال سوسيداد

وكان اسم سيلفا قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف لاتسيو لكنه فاجأ الجميع بالانتقال إلى ريال سوسيداد.

وقال سيلفا لموقع ريال سوسيداد الرسمي: "تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الماضية".

وكشف "في النهاية اخترت ريال سوسيداد لأنهم ناد يؤدي أداء جيدا للغاية وأسلوبهم مثالي لطريقة لعبي".

وأوضح سيلفا "بعد التوقيع تلقيت العديد من عبارات المودة من الكثيرين، وصلت إلى مدينة جميلة وهادئة واتخذت قراري بمشاركة عائلتي".

وتابع تصريحاته "جزء من القرار كان لعائلتي، وكنت قد شاهدت الكثير من مباريات الدوري الإسباني الموسم الماضي، وشاهدت ريال سوسيداد وهم يلعبون بصورة جيدة".

وأتم تصريحاته "لا يمكنني الانتظار للبدء، عندما تحدث تغييرات ترغب في أن تبدأ في أقرب وقت ممكن".

ويعود سيلفا إلى الدوري الإسباني بعد 10 سنوات من مغادرة فالنسيا صوب مانشستر سيتي.