بلانز يخلف أبيدال في منصب المدير الرياضي لـ برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعيين رامون بلانز مديرا رياضيا خلفا للفرنسي إريك أبيدال.

وسبق أن عمل الإسباني كمساعد لأبيدال بعدما انضم له من خيتافي في صيف 2018.

وعمل بلانز سابقا في عدة أندية إسبانية هي، إسبانيول وراسينج ساتنادير وألافيس وإليتشي ورايو فاييكانو.

كما قضى فترة قصيرة في نادي توتنام أثناء تواجد ماوريسيو بوكتينيو في موسم 2014-15.

ويأتي إعلان تولي بلانز لمهمته قبل دقائق قليلة من إعلان رونالدو كومان مديرا فنيا لـ برشلونة.

الهولندي سيخلف كيكي سيتيين الذي قاد برشلونة خلال الـ 7 أشهر الأخيرة والذي أقيل عقب الهزيمة القاسية 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة عين أبيدال كمدير للكرة في يونيو 2018 خلفا لروبيرتو فيرنانديز.

وكان أبيدال دخل في خلافات خلال الموسم الجاري مع لاعبي برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي قائد الفريق بعدما صرح بأن بعض اللاعبين رفضوا رحيل إرنستو فالفيردي المدير الفني.

كما تعرض لانتقادات عديدة بعد فشله في ضم مهاجم كبير خلال سوق الانتقالات الشتوية لتعويض المصاب لويس سواريز.

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