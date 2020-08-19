خبر في الجول - سموحة يفاوض الأهلي لاستمرار ناصر ماهر وصلاح محسن

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 11:38

كتب : أحمد الخولي

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

بدأ نادي سموحة مفاوضاته مع الأهلي لتجديد استعارة الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن.

صلاح محسن

النادي : سموحة

ناصر ماهر

النادي : سموحة

سموحة

وينتظر سموحة تحديد الأهلي موقفه من طلب تجديد الإعارة لتدعيم صفوف الفريق السكندري.

وخرج الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن إلى سموحة على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري.

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيستشير الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويلعب الثنائي مع منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وكان قد تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لتقام في صيف 2021.

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