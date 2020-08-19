خبر في الجول - متولي فضل العلاج من الصليبي في مصر بسبب صعوبة السفر في ظل كورونا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 11:26

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي - الأهلي - أسوان

يجري محمود متولي مدافع فريق الأهلي جراحة الرباط الصليبي اليوم الأربعاء في مصر بسبب صعوبة إجراءات السفر.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأكدت الآشعة إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي مما استدعى إجراء عملية جراحية.

وعلم FilGoal.com أن متولي يرغب في سرعة إجراء العملية الجراحية بعد التأكد من الإصابة بقطع كامل.

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واختار متولي العلاج في مصر بسبب صعوبة إجراءات السفر ومتابعة العلاج ومرحلة التعافي والتأهيل خارج البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

ويجري متولي العملية الجراحية تحت إشراف الطبيب أحمد عبد العزيز الذي أكد وجود قطع كامل في الرباط الصليبي.

وتعرض متولي للإصابة خلال فوز الأهلي على أسوان بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

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