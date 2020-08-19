مواعيد مباريات الأربعاء 19 أغسطس 2020.. الإسماعيلي ضد دجلة وبايرن يواجه ليون في نصف نهائي الأبطال

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 10:42

كتب : FilGoal

برشلونة - بايرن ميونيخ

تستمر مواجهات الدوري المصري الممتاز في جولته الـ20 بمباراة تجمع بين الإسماعيلي وضيفه وادي دجلة في تمام الثامنة مساء الأربعاء، وتذاع على قناة "اون تايم سبورتس".

وتقام اليوم المباراة الثانية من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين أولمبيك ليون وبايرن ميونيخ في التاسعة مساء وتذاع على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق عصام الشوالي.

الفائز من مواجهة ليون وبايرن ميونيخ سيواجه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد 23 من شهر أغسطس المقبل.

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